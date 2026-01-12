बिकरु कांड: ढाई साल जेल में रहने के बाद जमानत पर छूटी खुशी दुबे बोली- अखिलेश यादव बहुत अच्छे

Khushi Dubey said, "Akhilesh Yadav is very good." कानपुर बिकरु कांड: ढाई साल जेल में रहने के बाद जमानत पर छूटी खुशी दुबे ने अपना एक वीडियो वायरल किया है। जिसमें उसने अखिलेश यादव को धन्यवाद दिया है और कहा है कि आप बहुत अच्छे हैं। दरअसल खुशी दुबे बिकरु कांड में आरोपी बनाई गई थी और उसे जेल भेज दिया गया था। इस दौरान उसके घर की हालत काफी खराब हो गई। मां भी बीमार हो गई। डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा था। लेकिन पैसे के अभाव में मां का ऑपरेशन नहीं करवा पा रही थी। 2023 में सुप्रीम कोर्ट से खुशी दुबे को जमानत मिली थी। इसके बाद लगातार वह मां के ऑपरेशन उपचार के लिए प्रयासरत थी। लेकिन कहीं से मदद नहीं मिली। अखिलेश यादव से मदद मिलने के बाद उसने अपना एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया है। ‌