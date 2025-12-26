सिम बेचने वाले बने ठगों के साइलेंट पार्टनर, बरेली में अब 16 एफआईआर, निर्दोष फंस रहे, असली गुनहगार आजाद

इन मामलों ने साफ कर दिया है कि साइबर ठगी सिर्फ कॉल और लिंक का खेल नहीं, बल्कि इसमें सिम विक्रेताओं की मिलीभगत भी बड़ी कड़ी बन चुकी है। एसएसपी अनुराग आर्य ने चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि फर्जी और अवैध तरीके से सिम जारी करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। साइबर ठगी के नेटवर्क को जड़ से उखाड़ने के लिए पुलिस ने अभियान तेज कर दिया है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि लालच में न आएं, अनजान कॉल, मैसेज और लिंक से दूरी बनाए रखें। साइबर ठगी का शिकार होने पर तुरंत 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं।