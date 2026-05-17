योगी सरकार का साइबर ठगों पर वार: बरेली में 506 मुकदमे दर्ज, 72 अपराधी गिरफ्तार, पीड़ितों को लौटाये 1 करोड़ रुपये

बदायूं पुलिस ने नई सराय इलाके में चल रहे फर्जी कॉल सेंटर पर छापा मारकर पांच साइबर ठगों को गिरफ्तार किया। आरोपी नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों से रजिस्ट्रेशन फीस लेकर ठगी कर रहे थे। पुलिस ने मौके से लैपटॉप, प्रिंटर, मोबाइल फोन और 23 सिम कार्ड बरामद किए। अब तक करीब साढ़े चार लाख रुपये की ठगी सामने आ चुकी है। सिर्फ कार्रवाई ही नहीं, बल्कि साइबर जागरूकता पर भी जोर दिया जा रहा है। बरेली रेंज में 2166 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। लोगों को डिजिटल अरेस्ट, फर्जी लिंक, ऑनलाइन गेमिंग, निवेश धोखाधड़ी और सोशल मीडिया फ्रॉड से बचने की सलाह दी गई। डीआईजी अजय कुमार साहनी ने आमजन से अपील की कि किसी भी संदिग्ध कॉल, लिंक या लालच देने वाले ऑफर पर भरोसा न करें और साइबर ठगी होने पर तुरंत 1930 हेल्पलाइन या साइबर पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराएं।