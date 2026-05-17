शूटआउट एट लोखंडवाला देख ‘माया भाई’ बनने चला था मुकुल, बरेली में जमाना चाहता था खौफ, तमंचे समेत गिरफ्तार

पुलिस जांच में सामने आया कि मुकुल यादव कोई नया अपराधी नहीं है। उसके खिलाफ पहले से करीब दस आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इनमें मारपीट, धमकी, लूट, एससी-एसटी एक्ट और पॉक्सो एक्ट जैसे गंभीर मामलों की प्राथमिकी शामिल हैं। पुलिस अब उसके आपराधिक नेटवर्क और गतिविधियों की भी जांच कर रही है। कैंट पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आयुध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है। मेडिकल परीक्षण के बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।