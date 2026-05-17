नैनीताल हाईवे पर 13 किलो अफीम संग दो तस्कर गिरफ्तार, झारखंड से उत्तराखंड तक फैला था नेटवर्क

पुलिस पूछताछ में आरोपियों की पहचान विशाल कुमार और अजय कुमार के रूप में हुई। विशाल कुमार झारखंड के चतरा जिले के गिद्धौर थाना क्षेत्र के बरिसाखी गांव का निवासी है, जबकि अजय कुमार पत्थलगड़ा थाना क्षेत्र के तेतरिया गांव का रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक विशाल के पास से सात किलोग्राम और अजय के पास से छह किलोग्राम अफीम बरामद हुई। दोनों के पास से दो मोबाइल फोन भी कब्जे में लिए गए हैं।