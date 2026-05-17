नैनीताल हाईवे पर 13 किलो अफीम संग दो तस्कर गिरफ्तार, झारखंड से उत्तराखंड तक फैला था नेटवर्क

पुलिस की गिरफ्त में दोनों आरोपी
बरेली। देवरनिया थाना पुलिस और एएनटीएफ यूनिट ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले दो अंतरराज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से 13 किलोग्राम अफीम बरामद की है। दोनों आरोपी झारखंड से अफीम लाकर उत्तराखंड में सप्लाई करते थे। गिरफ्तारी नैनीताल हाईवे स्थित बिचपुरी के पास शुक्रवार देर रात की गई।
देवरनिया थाना प्रभारी आशुतोष द्विवेदी और एएनटीएफ यूनिट के उपनिरीक्षक विकास यादव के नेतृत्व में पुलिस टीम ने हाईवे पर घेराबंदी की। इसी दौरान संदिग्ध गतिविधियों के आधार पर दो युवकों को रोका गया। तलाशी लेने पर उनके पास से भारी मात्रा में अफीम बरामद हुई।
पुलिस पूछताछ में आरोपियों की पहचान विशाल कुमार और अजय कुमार के रूप में हुई। विशाल कुमार झारखंड के चतरा जिले के गिद्धौर थाना क्षेत्र के बरिसाखी गांव का निवासी है, जबकि अजय कुमार पत्थलगड़ा थाना क्षेत्र के तेतरिया गांव का रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक विशाल के पास से सात किलोग्राम और अजय के पास से छह किलोग्राम अफीम बरामद हुई। दोनों के पास से दो मोबाइल फोन भी कब्जे में लिए गए हैं।
पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया कि वे लंबे समय से इस धंधे में लिप्त थे। झारखंड से अफीम लाकर उत्तराखंड के विभिन्न इलाकों में सप्लाई करते थे। उन्होंने बताया कि आर्थिक तंगी दूर करने और शौक पूरे करने के लिए तस्करी का रास्ता चुना था। पुलिस यह भी पता लगा रही है कि इस नेटवर्क में और कौन-कौन लोग शामिल हैं।
देवरनिया पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस अब उनके आपराधिक इतिहास और तस्करी के नेटवर्क की जानकारी जुटाने में लगी है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही इस गिरोह से जुड़े अन्य लोगों पर भी कार्रवाई की जाएगी।
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