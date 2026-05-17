शाहजहांपुर में तेज रफ्तार डंपर ने ऑटो को रौंदा, महिला समेत तीन की मौत, हाईवे पर मची चीख-पुकार, चार घायल

हादसे के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर यातायात सुचारु कराया। हादसे के बाद डंपर चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने गिट्टी और मौरंग से भरे डंपर को कब्जे में ले लिया है। ऑटो को अल्हागंज थाना क्षेत्र के मऊ खालसा निवासी नवेद चला रहा था। सीओ सिटी पंकज पंत मेडिकल कॉलेज पहुंचे और घायलों का हालचाल लिया। पुलिस फरार चालक की तलाश में जुटी हुई है।