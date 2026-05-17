मेडिकल संचालक को घर बुलाकर लगाया जहरीला इंजेक्शन, तड़प-तड़पकर मौत, फिर बोलेरो में फेंक आए शव, दो गिरफ्तार

पुलिस पूछताछ में गिरफ्तार आरोपी सोमवीर ने बताया कि उसका परमजीत से दवाइयों का लेन-देन था। घटना वाले दिन वह परमजीत को पट्टी कराने के बहाने अपने घर ले गया। वहां उसका भाई अजयवीर और साला आकाशदीप पहले से मौजूद थे। आरोपियों ने परमजीत से उधार के 10 हजार रुपये मांगे, लेकिन उसने देने से इनकार कर दिया। इसी दौरान नकली दवाइयों को लेकर विवाद बढ़ गया। परमजीत ने शिकायत करने की धमकी दी तो तीनों ने मिलकर उसकी हत्या की साजिश रच डाली।