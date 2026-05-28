ईद-उल-अज़हा पर बरेली में दिखा भाईचारे का रंग, काज़ी-ए-हिंदुस्तान मुफ्ती असजद मियां ने अदा कराई नमाज़

सबसे पहले बाजार संदल स्थित दरगाह वली मियां की चांद मस्जिद और जखीरा की दुलिया वाली मस्जिद में सुबह 5:40 बजे नमाज़ अदा की गई। इसके बाद शहर की अलग-अलग मस्जिदों और दरगाहों में अलग-अलग समय पर ईद की नमाज़ हुई दरगाह ताजुश्शरिया पर सुबह 6:30 बजे, दरगाह शाह शराफत अली मियां में 6:45 बजे, खानकाह-ए-वामिकिया निशातिया में 7:30 बजे, खानकाह-ए-नियाजिया, दरगाह बशीर मियां और दरगाह रफीकुल औलिया में साढ़े आठ बजे नमाज़ अदा की गई। वहीं किला की जामा मस्जिद, नौमहला मस्जिद और दरगाह शाहदाना वली पर सुबह 9 बजे नमाज़ हुई। गढ़ी चौकी स्थित गढ़ी मस्जिद में नमाज़ दो शिफ्टों में अदा की गई। यहां पहली जमात सुबह 7 बजे और दूसरी 7:30 बजे हुई।