खुशियों के त्योहार पर मातम… बरेली में पांच जगह सड़क हादसे, मासूम और वृद्धा की दर्दनाक मौत, 19 घायल

बरेली। दिवाली के दिन बरेली जनपद में सड़कों पर हादसों की काली छाया छाई रही। अलग-अलग थाना क्षेत्रों में हुए हादसों में एक मासूम समेत दो लोगों की मौत हो गई, जबकि दर्जनों घायल हो गए। शीशगढ़, मीरगंज, नवाबगंज और फतेहगंज पश्चिमी में सड़क हादसे की खबर मिलते ही अस्पतालों में अफरा-तफरी मच गई।
शीशगढ़ थाना क्षेत्र के गांव बीसलपुर के पास सोमवार को दो बाइकें आमने-सामने से टकरा गईं। हादसा उस वक्त हुआ जब एक बाइक चालक ट्रैक्टर-ट्रॉली को ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा था। टक्कर में ढकिया डाम निवासी सोनू का एक वर्षीय बेटा सार्थक ट्रॉली के नीचे आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सोनू, बाइक चला रहा मुकेश निवासी पदमी, सूरजपाल निवासी गुलड़िया, और दूसरी बाइक पर सवार वीरपाल, उनकी पत्नी राजकुमारी व दो बच्चे घायल हो गए। सभी को पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया, जहां मुकेश की हालत गंभीर बताई गई। दिवाली की खुशियां मातम में बदल गईं — मासूम सार्थक की मौत से परिवार में कोहराम मच गया।
मीरगंज थाना क्षेत्र के धनेटा-शीशगढ़ मार्ग पर सोमवार दोपहर एक कार पेड़ से टकरा गई। हादसा ट्रक को बचाने के प्रयास में हुआ। दुनका गांव से शीशगढ़ जा रहे कार सवार मोहम्मद कैफ, अरमान, मुकीम और इस्लाम घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने उन्हें कार से बाहर निकाला और निजी अस्पताल में भर्ती कराया। मोहम्मद कैफ और अरमान की हालत गंभीर बताई जा रही है।
नवाबगंज तहसील गेट के पास सोमवार शाम करीब सात बजे तेज रफ्तार कार ने 70 वर्षीय सईदन को रौंद दिया। हादसे में वृद्धा की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। परिवार में मातम पसरा है।
नवाबगंज क्षेत्र में ही बरेली-पीलीभीत हाईवे पर गरगइया गांव के पास पेट्रोल पंप के सामने दो बाइकों की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में रसूला गांव के कोटेदार चंद्रपाल, खंजनपुर निवासी कपिल और उनकी मां पूरन देवी घायल हो गए। सभी को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
फतेहगंज पश्चिमी इलाके में सोमवार रात हाईवे पर टोल से पहले अनियंत्रित कार डिवाइडर से जा टकराई। हादसे में कार सवार पांच युवक घायल हो गए। पुलिस ने उन्हें एंबुलेंस से निजी अस्पताल भिजवाया। तीन की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी युवक फतेहगंज पश्चिमी कस्बे के निवासी हैं।
