खुशियों के त्योहार पर मातम… बरेली में पांच जगह सड़क हादसे, मासूम और वृद्धा की दर्दनाक मौत, 19 घायल

शीशगढ़ थाना क्षेत्र के गांव बीसलपुर के पास सोमवार को दो बाइकें आमने-सामने से टकरा गईं। हादसा उस वक्त हुआ जब एक बाइक चालक ट्रैक्टर-ट्रॉली को ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा था। टक्कर में ढकिया डाम निवासी सोनू का एक वर्षीय बेटा सार्थक ट्रॉली के नीचे आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सोनू, बाइक चला रहा मुकेश निवासी पदमी, सूरजपाल निवासी गुलड़िया, और दूसरी बाइक पर सवार वीरपाल, उनकी पत्नी राजकुमारी व दो बच्चे घायल हो गए। सभी को पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया, जहां मुकेश की हालत गंभीर बताई गई। दिवाली की खुशियां मातम में बदल गईं — मासूम सार्थक की मौत से परिवार में कोहराम मच गया।