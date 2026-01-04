4 जनवरी 2026,

बरेली

अफीम की खेप लेकर बरेली पहुंचे कंडे मुंडा–बल्का मुंडा, झारखंड के पहाड़ी इलाकों में करते थे अवैध खेती, एएनटीएफ ने ऐसे दबोचा

एएनटीएफ की बरेली यूनिट ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए दो अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया है। दोनों के कब्जे से 11 किलो अवैध अफीम बरामद हुई है, जिसकी कीमत करीब 55 लाख रुपये बताई जा रही है।

बरेली

image

Avanish Pandey

Jan 04, 2026

एएनटीएफ की गिरफ्त में तस्कर

बरेली। एएनटीएफ की बरेली यूनिट ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए दो अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया है। दोनों के कब्जे से 11 किलो अवैध अफीम बरामद हुई है, जिसकी कीमत करीब 55 लाख रुपये बताई जा रही है। पुलिस ने एक कार, दो मोबाइल फोन, एक आधार कार्ड और 9,200 रुपये नकद भी जब्त किए हैं।

पकड़े गए तस्करों की पहचान कंडे मुंडा और बल्का मुंडा के रूप में हुई है। दोनों झारखंड के रहने वाले हैं और लंबे समय से अफीम तस्करी में सक्रिय बताए जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक, दोनों को गुरुवार दोपहर भमोरा थाना क्षेत्र में स्मपुरा बुजुर्ग अंडरपास के पास से गिरफ्तार किया गया।

झारखंड से बरेली तक फैला था नेटवर्क

पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे झारखंड के पहाड़ी इलाकों में चोरी-छिपे अफीम की खेती करते थे। वहां से तैयार माल बरेली के तस्करों तक पहुंचाया जाता था, जो आगे इसे ऊंचे दामों पर पंजाब भेजते थे। जिस दिन गिरफ्तारी हुई, उस दिन भी दोनों बरेली के एक तस्कर को अफीम की खेप देने आए थे। उनका एक साथी मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है।

एनडीपीएस एक्ट में केस दर्ज

पुलिस ने इस मामले में थाना भमोरा में एनडीपीएस एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। बरामद कार और अन्य सामान को सीज कर दिया गया है। इस कार्रवाई को एएनटीएफ बरेली यूनिट ने अंजाम दिया, जिसमें लखनऊ मुख्यालय की सर्विलांस टीम और भमोरा थाना पुलिस का भी सहयोग रहा। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मादक पदार्थ तस्करी के पूरे नेटवर्क की कड़ियां खंगाली जा रही हैं और फरार आरोपी को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / अफीम की खेप लेकर बरेली पहुंचे कंडे मुंडा–बल्का मुंडा, झारखंड के पहाड़ी इलाकों में करते थे अवैध खेती, एएनटीएफ ने ऐसे दबोचा

