अफीम की खेप लेकर बरेली पहुंचे कंडे मुंडा–बल्का मुंडा, झारखंड के पहाड़ी इलाकों में करते थे अवैध खेती, एएनटीएफ ने ऐसे दबोचा

पुलिस ने इस मामले में थाना भमोरा में एनडीपीएस एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। बरामद कार और अन्य सामान को सीज कर दिया गया है। इस कार्रवाई को एएनटीएफ बरेली यूनिट ने अंजाम दिया, जिसमें लखनऊ मुख्यालय की सर्विलांस टीम और भमोरा थाना पुलिस का भी सहयोग रहा। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मादक पदार्थ तस्करी के पूरे नेटवर्क की कड़ियां खंगाली जा रही हैं और फरार आरोपी को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।