11 मार्च 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

हवा-हवाई निकले नगर निगम के दावे, अग्निवीर भर्ती में पहुंचे युवाओं को नहीं मिला शेल्टर होम में बिजली-पानी, रातभर मच्छरों से जूझते रहे अभ्यर्थी

अग्निवीर भर्ती रैली के लिए किए गए प्रशासन और नगर निगम के दावे पहले ही दिन हवा-हवाई साबित हो गए। मंगलवार रात से बरेली पहुंचने लगे 12 जिलों के अभ्यर्थियों को शहर में बने अस्थायी शेल्टर होम में बदइंतजामी का सामना करना पड़ा।

2 min read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Mar 11, 2026

बरेली। अग्निवीर भर्ती रैली के लिए किए गए प्रशासन और नगर निगम के दावे पहले ही दिन हवा-हवाई साबित हो गए। मंगलवार रात से बरेली पहुंचने लगे 12 जिलों के अभ्यर्थियों को शहर में बने अस्थायी शेल्टर होम में बदइंतजामी का सामना करना पड़ा। कई जगह बिजली और पानी की व्यवस्था नहीं थी, जबकि गंदगी और मच्छरों के बीच युवाओं को रात गुजारनी पड़ी।

सेना भर्ती कार्यालय बरेली के तहत आने वाले 12 जिलों के युवाओं का शहर में पहुंचना मंगलवार शाम से शुरू हो गया। भर्ती रैली 11 से 23 मार्च तक चलेगी। बुधवार को पहले दिन 10 जिलों के 1094 अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया में हिस्सा लेंगे। पुलिस-प्रशासन और नगर निगम कई दिनों से तैयारियों का दावा कर रहे थे, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग दिखाई दी।

शेल्टर होम में नहीं मिला बिजली-पानी

भर्ती रैली के दौरान नगर निगम की ओर से 11 शेल्टर होम की व्यवस्था बताई गई थी, जिनमें सात स्थायी और पांच अस्थायी हैं। लेकिन सेटेलाइट बस अड्डे के पास बने अस्थायी शेल्टर होम में बिजली, पानी, गद्दे और चादर जैसी मूलभूत सुविधाएं तक नहीं मिलीं। आसपास कीचड़ और गंदगी फैली थी, जिससे युवाओं को भारी परेशानी उठानी पड़ी। अभ्यर्थियों ने मोबाइल की टॉर्च जलाकर रात बिताई। पुराना रोडवेज बस स्टैंड के अस्थायी शेल्टर होम में गद्दे और लिहाफ इतने गंदे मिले कि उनका इस्तेमाल करना मुश्किल था। यहां भी बिजली और पानी की व्यवस्था नहीं थी।

मच्छरों के बीच धुआं करके बिताई रात

शेल्टर होम में मच्छरों का जबरदस्त प्रकोप देखने को मिला। स्वास्थ्य और मलेरिया विभाग की ओर से भी कोई ठोस इंतजाम नजर नहीं आया। परेशान युवाओं ने मच्छरों से बचने के लिए धुआं करके किसी तरह रात काटी। चौपुला क्षेत्र के शेल्टर होम का हाल भी लगभग ऐसा ही रहा। हरदोई से आए अभ्यर्थी मुकेश कुमार ने बताया कि शेल्टर होम की स्थिति इतनी खराब थी कि वहां रुकना मुश्किल था, इसलिए उन्होंने गेस्ट हाउस में कमरा लेकर रात बिताई। वहीं बलरामपुर के मयंक ने कहा कि इतनी बदइंतजामी के बीच शेल्टर होम में रुकने से बेहतर रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म पर रात गुजारना है।

सेना भर्ती कार्यालय के तहत आते हैं 12 जिले

सेना भर्ती कार्यालय बरेली के तहत बरेली, बदायूं, बहराइच, बलरामपुर, फर्रुखाबाद, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर, सीतापुर, संभल, पीलीभीत और हरदोई जिले आते हैं। 11 और 12 मार्च को इन जिलों के युवा भर्ती रैली में शामिल होंगे, जबकि अन्य दिनों में इन्हीं जिलों के लिए अलग-अलग तिथियां तय की गई हैं। अग्निवीर भर्ती रैली के बीच ही 14 और 15 मार्च को उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा भी होनी है। बरेली में इसके लिए 19 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और करीब 38 हजार अभ्यर्थी परीक्षा देने आएंगे। ऐसे में यदि व्यवस्थाओं में सुधार नहीं हुआ तो शहर में आवास और यातायात व्यवस्था को लेकर बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

patrika news

patrika news in hindi

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

11 Mar 2026 04:11 pm

Published on:

11 Mar 2026 03:59 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / हवा-हवाई निकले नगर निगम के दावे, अग्निवीर भर्ती में पहुंचे युवाओं को नहीं मिला शेल्टर होम में बिजली-पानी, रातभर मच्छरों से जूझते रहे अभ्यर्थी

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

एंबुलेंस में हुआ चमत्कार… सड़क पर गड्ढे के झटके से लौट आई ‘ब्रेन डेड’ महिला की सांसें, आठ दिन बाद स्वस्थ होकर घर लौटी

यूपी न्यूज

सऊदी में ‘काजी-ए-हिंदुस्तान की हिरासत’ की खबर निकली अफवाह, रियाद के रेस्टोरेंट में भीड़ जुटने पर हुई थी पूछताछ

बरेली

ब्लैक में 2500 रुपये तक पहुंचा व्यावसायिक सिलिंडर, बरेली में बेकरी-रेस्टोरेंट और ढाबों पर संकट

बरेली

कोहरे में रोडवेज बस और कार की भीषण भिड़ंत, तीन युवकों की मौके पर मौत, दो घायल

बरेली

बरेली की खुशबू का दुनिया में जलवा, अरोमेटिक एंड एलाइड को मिला ‘सर्वश्रेष्ठ निर्यातक’ अवॉर्ड, योगी सरकार ने किया सम्मान

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.