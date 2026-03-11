हवा-हवाई निकले नगर निगम के दावे, अग्निवीर भर्ती में पहुंचे युवाओं को नहीं मिला शेल्टर होम में बिजली-पानी, रातभर मच्छरों से जूझते रहे अभ्यर्थी

सेना भर्ती कार्यालय बरेली के तहत बरेली, बदायूं, बहराइच, बलरामपुर, फर्रुखाबाद, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर, सीतापुर, संभल, पीलीभीत और हरदोई जिले आते हैं। 11 और 12 मार्च को इन जिलों के युवा भर्ती रैली में शामिल होंगे, जबकि अन्य दिनों में इन्हीं जिलों के लिए अलग-अलग तिथियां तय की गई हैं। अग्निवीर भर्ती रैली के बीच ही 14 और 15 मार्च को उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा भी होनी है। बरेली में इसके लिए 19 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और करीब 38 हजार अभ्यर्थी परीक्षा देने आएंगे। ऐसे में यदि व्यवस्थाओं में सुधार नहीं हुआ तो शहर में आवास और यातायात व्यवस्था को लेकर बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है।