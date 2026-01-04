छावनी परिषद बरेली में फिटनेस और संगीत का उत्सव, 12 को मिनी मैराथन, 27 को सांस्कृतिक संध्या

कैंट बोर्ड सीईओ तनु जैन
बरेली। छावनी परिषद बरेली ने नए साल में लोगों को सेहत और संस्कृति से जोड़ने की ठान ली है। जनवरी महीने में छावनी क्षेत्र में ऐसे आयोजन होने जा रहे हैं, जो युवाओं में जोश भरेंगे और आम लोगों को भी एकजुट करेंगे। फिटनेस से लेकर संगीत तक, पूरा इलाका उत्सव के रंग में नजर आएगा।
नेशनल यूथ डे के मौके पर 12 जनवरी को छावनी परिषद की ओर से मिनी मैराथन का आयोजन किया जा रहा है। यह दौड़ मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स स्टेडियम से शुरू होगी। इसमें युवा, खिलाड़ी, फिटनेस प्रेमी और आम लोग बढ़-चढ़कर हिस्सा लेंगे। मैराथन का मकसद लोगों को स्वस्थ रहने और स्वच्छता के प्रति जागरूक करना है। सुबह से ही छावनी क्षेत्र में दौड़ते कदम और जोश से भरा माहौल देखने को मिलेगा।
इसके बाद 27 जनवरी को छावनी परिषद एक सांस्कृतिक संध्या का आयोजन करेगी। इस खास शाम में जानी-मानी म्यूजिशियन विधि शर्मा अपनी प्रस्तुति देंगी। संगीत से सजी यह महफ़िल छावनी क्षेत्र के लोगों के लिए खास आकर्षण होगी और लंबे समय तक याद रहने वाली शाम बनेगी।
छावनी परिषद की सीईओ डॉ. तनु जैन के नेतृत्व में इलाके में विकास और सुधार के काम तेजी से चल रहे हैं। स्वच्छता, सौंदर्यीकरण और जनकल्याण से जुड़े कार्यक्रमों पर खास ध्यान दिया जा रहा है। इन आयोजनों से साफ है कि छावनी परिषद बरेली अब सिर्फ विकास के कामों तक सीमित नहीं, बल्कि लोगों को जोड़कर उन्हें सेहतमंद और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध बनाने की दिशा में भी लगातार कदम बढ़ा रही है।
बड़ी खबरेंView All
बरेली
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग