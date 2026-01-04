छावनी परिषद बरेली में फिटनेस और संगीत का उत्सव, 12 को मिनी मैराथन, 27 को सांस्कृतिक संध्या

छावनी परिषद की सीईओ डॉ. तनु जैन के नेतृत्व में इलाके में विकास और सुधार के काम तेजी से चल रहे हैं। स्वच्छता, सौंदर्यीकरण और जनकल्याण से जुड़े कार्यक्रमों पर खास ध्यान दिया जा रहा है। इन आयोजनों से साफ है कि छावनी परिषद बरेली अब सिर्फ विकास के कामों तक सीमित नहीं, बल्कि लोगों को जोड़कर उन्हें सेहतमंद और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध बनाने की दिशा में भी लगातार कदम बढ़ा रही है।