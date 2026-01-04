ठंड के वार पर मेयर का पलटवार, जब ठिठुर रही थी बरेली, तब मैदान में उतरे उमेश गौतम, हजारों गरीबों तक पहुंचे कंबल-टोपी

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पार्थ गौतम ने कहा कि चुनाव के समय दिखने वाली राजनीति और जमीन पर दिखने वाली जिम्मेदारी में फर्क साफ नजर आता है। जनता ने ऐसे जनप्रतिनिधि को चुना है जो हर मौसम, हर हाल में लोगों के साथ खड़ा रहता है। उन्होंने कहा कि किसी भी समस्या के समाधान के लिए बड़े डाकखाने के सामने स्थित मेयर कार्यालय के दरवाजे आमजन के लिए हमेशा खुले हैं। पार्थ फाउंडेशन द्वारा त्योहारों से लेकर आपदा और सर्दी के मौसम तक निरंतर सेवा कार्य किए जा रहे हैं और यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। शिक्षा के क्षेत्र में भी फाउंडेशन लगातार काम कर रहा है।