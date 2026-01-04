ठंड के वार पर मेयर का पलटवार, जब ठिठुर रही थी बरेली, तब मैदान में उतरे उमेश गौतम, हजारों गरीबों तक पहुंचे कंबल-टोपी

बरेली। कड़ाके की ठंड जब गरीबों के लिए कहर बनकर टूटी, तब शासन के संकल्प को ज़मीन पर उतारने के लिए मेयर खुद मैदान में उतर आए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्पष्ट निर्देशों के क्रम में जरूरतमंदों को कंबल वितरण युद्धस्तर पर करने की मुहिम को बरेली में धार देते हुए मेयर डॉ. उमेश गौतम ने रविवार को वृहद राहत अभियान चलाया। ठंड से जूझ रहे हजारों जरूरतमंदों को कंबल और गर्म टोपी देकर उन्हें ठिठुरन से राहत दी गई।
भीषण सर्दी के बीच स्पोर्ट्स स्टेडियम और विष्णु इंटर कॉलेज परिसर राहत के केंद्र बने, जहां मेयर डॉ. उमेश गौतम ने जरूरतमंद महिला-पुरुषों को कंबल व टोपी वितरित की। बांकेबिहारी मंडल, हरमिलाप मंडल और पंडित दीनदयाल मंडल के हजारों गरीबों तक राहत पहुंची। इस दौरान पार्थ गौतम भी मौजूद रहे।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पार्थ गौतम ने कहा कि चुनाव के समय दिखने वाली राजनीति और जमीन पर दिखने वाली जिम्मेदारी में फर्क साफ नजर आता है। जनता ने ऐसे जनप्रतिनिधि को चुना है जो हर मौसम, हर हाल में लोगों के साथ खड़ा रहता है। उन्होंने कहा कि किसी भी समस्या के समाधान के लिए बड़े डाकखाने के सामने स्थित मेयर कार्यालय के दरवाजे आमजन के लिए हमेशा खुले हैं। पार्थ फाउंडेशन द्वारा त्योहारों से लेकर आपदा और सर्दी के मौसम तक निरंतर सेवा कार्य किए जा रहे हैं और यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। शिक्षा के क्षेत्र में भी फाउंडेशन लगातार काम कर रहा है।
मेयर डॉ. उमेश गौतम ने कहा कि जनसेवा उनके लिए राजनीति नहीं, धर्म है। ठंड में ठिठुरते गरीबों की पीड़ा को समझना और उन्हें राहत पहुंचाना उनका दायित्व है। उन्होंने बताया कि यह सातवां वर्ष है जब लगातार कंबल और टोपी का वितरण किया जा रहा है। यह अभियान पूरे शहर में मंडलवार चलाया जाएगा ताकि कोई भी जरूरतमंद ठंड से बेहाल न रहे। उन्होंने यह भी बताया कि पार्थ फाउंडेशन के माध्यम से शहर के विभिन्न इलाकों में गर्म चाय का वितरण किया जा रहा है।
रक्षाबंधन जैसे आयोजनों में 20 हजार बहनों को सम्मान और उपहार देकर सामाजिक सरोकार निभाए गए हैं। जनता के सहयोग से बरेली को एक चमकता और बदलता शहर बनाया जाएगा। कार्यक्रम का संचालन व्यापारी नेता विशाल मेहरोत्रा ने किया। इस मौके पर उपसभापति नरेंद्र सिंह, पार्षद सर्वेश रस्तोगी सहित कई पार्षद, मंडल अध्यक्ष और भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे।
