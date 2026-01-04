डी-फार्मा के नाम पर छात्रों से करोड़ों का खेल, फर्जी मार्कशीट थमाकर फरार हुए कॉलेज चेयरमैन और प्रबंधक, कोर्ट के आदेश पर FIR

पीड़ित का कहना है कि कॉलेज प्रबंधक इमलाख खान, चेयरमैन इमरान खान और उनके भाई आरिफ खान गांव-गांव घूमकर खुद छात्रों से कैश और बैंक खातों में रुपये जमा कराते रहे। अलग-अलग तारीखों में बैंक के खातों में करीब 5.97 लाख रुपये डलवाए गए। जब कुछ छात्रों ने परीक्षा देने की बात कही तो उन्हें टरका दिया गया, और बाद में अतिरिक्त पैसे की डिमांड शुरू हो गई। आरोप है कि पैसे लेने के बाद कॉलेज प्रबंधन ने छात्रों को फर्जी डी-फार्मा मार्कशीट थमा दी। जब छात्र यूपी फार्मेसी काउंसिल, लखनऊ पहुंचे तो वहां सच्चाई सामने आ गई। काउंसिल ने रजिस्ट्रेशन खारिज कर दिया और बताया कि मार्कशीट पूरी तरह फर्जी हैं, यहां तक कि पासिंग ईयर तक में हेराफेरी की गई है।