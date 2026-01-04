हिंदू जागरण मंच के युवा नेता को बंधक बनाकर पीटा, वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर किया वायरल, आरोपियों पर मुकदमा दर्ज

पीड़ित का आरोप है कि हमलावरों ने मारपीट का वीडियो बनाया और उसे इंस्टाग्राम पर वायरल कर दिया। वीडियो के साथ आशीष और उसके परिवार के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां की गईं और दोबारा जान से मारने की धमकी भी दी गई। वीडियो वायरल होने के बाद से आशीष मानसिक तनाव में है, जबकि पूरा परिवार डर के साये में जी रहा है। इस मामले में भुता पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर ली है।