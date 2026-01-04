हिंदू जागरण मंच के युवा नेता को बंधक बनाकर पीटा, वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर किया वायरल, आरोपियों पर मुकदमा दर्ज

बरेली। भुता क्षेत्र में हिंदू जागरण मंच (युवा) के एक पदाधिकारी के साथ दबंगों द्वारा मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप है कि युवकों ने उसे तमंचे के बल पर अगवा कर सुनसान जगह ले जाकर बेरहमी से पीटा, कपड़े उतरवाए, रुपये छीने और मारपीट का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। अब पीड़ित पिता ने भुता थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है।
थाना क्षेत्र के ग्राम केसरपुर निवासी रोहिताश कुमार ने पुलिस को बताया कि उनका बेटा आशीष पटेल हिंदू जागरण मंच (युवा) का ब्लॉक संयोजक है। 3 जनवरी को वह क्षेत्र में गो-तस्करी की सूचना मिलने पर जिला कारागार की ओर गया था। लौटते समय पेट्रोल भरवाने के लिए केसरपुर–सिंघाई रोड पर जा रहा था, तभी बंद पड़े पेट्रोल पंप के सामने पहले से घात लगाए बैठे युवकों ने उसे रोक लिया।
आरोप है कि अंशु कटियार, वासु पटेल, हिमांशु, रूपेश पटेल, हिमांशें और श्रीसंत समेत कई युवकों ने उसकी बाइक की चाबी निकाल ली। इसके बाद तमंचा कनपटी पर रखकर आशीष को सड़क से करीब सौ मीटर अंदर सुनसान जगह ले जाया गया। वहां उसे बंधक बनाकर लात-घूंसों से पीटा गया। इस दौरान चाकू की नोक पर उसकी जेब से करीब दो हजार रुपये भी निकाल लिए गए।
पीड़ित का आरोप है कि हमलावरों ने मारपीट का वीडियो बनाया और उसे इंस्टाग्राम पर वायरल कर दिया। वीडियो के साथ आशीष और उसके परिवार के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां की गईं और दोबारा जान से मारने की धमकी भी दी गई। वीडियो वायरल होने के बाद से आशीष मानसिक तनाव में है, जबकि पूरा परिवार डर के साये में जी रहा है। इस मामले में भुता पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर ली है।
