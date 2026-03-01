संदिग्ध हालात में विवाहिता की मौत, खाने में जहर मिलाने का आरोप, पति समेत छह पर मुकदमा

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने पिता की तहरीर पर पति समेत छह लोगों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न और हत्या के आरोप में मामला दर्ज कर लिया है। अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। घटना के बाद गांव भैनपुरा और मुड़े गुलैपा दोनों स्थानों पर शोक की लहर है। एक साल पहले जिस घर से बेटी की विदाई खुशी-खुशी हुई थी, वहीं आज मातम पसरा है। परिजन न्याय की गुहार लगा रहे हैं और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। दोषी पाए जाने पर आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा।