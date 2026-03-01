खूंखार कुत्तों का कहर… चार साल के मासूम को झुंड ने जिंदा नोचा, नाले में मिला शव

कुछ देर बाद जब अर्श घर और खेत के बीच कहीं दिखाई नहीं दिया तो परिजन उसे खोजने निकले। इसी दौरान नाले के पास कुत्तों का झुंड दिखाई दिया। पास जाकर देखा तो कुत्ते एक बच्चे को नोच रहे थे। भगाने पर पता चला कि वह अर्श है। उसके शरीर पर गहरे घाव थे और कई जगह से मांस नोंचा जा चुका था। घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो चुकी थी। शव की हालत देख परिजनों का कलेजा कांप उठा। पोस्टमार्टम कराए बिना ही देर शाम शव को सुपुर्द-ए-खाक कर दिया गया।