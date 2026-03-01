इज्जतनगर मंडल का सम्मान समारोह… 26 रेलकर्मियों को मिला रेल सेवा पुरस्कार, मंच पर गूंजी तालियां

सम्मानित कर्मियों ने न सिर्फ अपनी ड्यूटी निभाई, बल्कि उससे आगे बढ़कर मंडल की कार्यप्रणाली को नई दिशा दी। कहीं दुर्घटनाएं टलवाई गईं, तो कहीं तकनीकी सुधारों से परिचालन तेज हुआ। पटरियों की चौकसी हो या 24 घंटे चलने वाला रख-रखाव तंत्र इन रेलकर्मियों ने हर मोर्चे पर खुद को साबित किया। मंडल रेल प्रबंधक वीणा सिन्हा ने साफ शब्दों में कहा कि आधुनिक ट्रेनों और चमचमाते स्टेशनों की असली ताकत मशीनें नहीं, बल्कि उन्हें चलाने वाले प्रतिबद्ध हाथ हैं। अमृत काल में भारतीय रेल जिस तेजी से बदल रही है, उसकी नींव इन्हीं कर्मचारियों की मेहनत पर टिकी है।