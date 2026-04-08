बरेली के इन अस्पतालों में पकड़ा गया आयुष्मान कार्ड का खेल, सीएमओ की छापेमारी से हड़कंप, फर्जीवाड़ा, अनट्रेंड स्टाफ

सीएमओ डॉ. विश्राम सिंह की टीम ने जब फैज अस्पताल में छापा मारा तो बड़ा खेल सामने आया। यहां एक मरीज का इलाज ऐसे आयुष्मान कार्ड पर किया जा रहा था, जो बिहार के अररिया पते पर बना था, जबकि मरीज बरेली का निकला।

इतना ही नहीं, अस्पताल में अप्रशिक्षित स्टाफ मरीजों का इलाज करता मिला। अधिकारियों की सख्ती के बाद अस्पताल प्रबंधन ने तुरंत दो कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया।