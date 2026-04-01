डीजे नाइट में धक्का बना बवाल, रुहेलखंड यूनिवर्सिटी में छात्रों की मारपीट, बाइक फोड़ी—तीन निलंबित

मामले की जांच के लिए प्रो. राकेश कुमार मौर्य, प्रो. मदन लाल, डॉ. हरि कुमार सिंह, डॉ. अख्तर हुसैन और डॉ. विशाल सक्सेना की समिति बनाई गई है, जो पूरे घटनाक्रम की जांच कर रिपोर्ट देगी। बाइक तोड़फोड़ से नाराज राजशेखर पक्ष ने करीब 25 हजार रुपये के नुकसान का दावा किया है और भरपाई की मांग की है। आरोप है कि दूसरे पक्ष से जुड़े एक विभागाध्यक्ष छात्रों को संरक्षण दे रहे हैं और नुकसान भरने से इंकार किया जा रहा है।