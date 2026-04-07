लाल निशान मिटाने वालों पर टूटा बुलडोजर का कहर, कोहाड़ापीर में ध्वस्तीकरण से मची अफरा-तफरी, अवैध दुकानें जमींदोज

ध्वस्तीकरण के दौरान किसी तरह का विरोध न हो, इसके लिए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। प्रशासन और नगर निगम की संयुक्त निगरानी में पूरी कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से कराई गई। नगर निगम के एक्सईएन राजीव कुमार राठी ने बताया कि अतिक्रमण हटाकर सड़क चौड़ी की जाएगी, जिससे शहर की ट्रैफिक व्यवस्था सुधरेगी और जाम की समस्या से राहत मिलेगी। नगर निगम ने साफ चेतावनी दी है कि अतिक्रमण हटाने में बाधा डालने या सरकारी निशान से छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आने वाले दिनों में अभियान और तेज किया जाएगा।