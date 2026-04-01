लगातार चौथी बार नंबर-1 बनी बरेली पुलिस, IGRS निस्तारण में पूरे यूपी में फिर लहराया परचम

एसएसपी अनुराग आर्य ने बताया कि आईजीआरएस पोर्टल पर आने वाली शिकायतों का शासन स्तर पर हर माह मूल्यांकन किया जाता है। बरेली पुलिस ने सभी शिकायतों का तय समय सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करते हुए यह मुकाम हासिल किया। जिले के 28 थानों ने भी शिकायतों के संतोषजनक निस्तारण में बेहतर प्रदर्शन किया। मार्च माह में बरेली पुलिस ने सभी IGRS संदर्भों का समय से पहले निस्तारण किया। खास बात यह रही कि एक भी शिकायत डिफाल्टर नहीं हुई, जो इस उपलब्धि की सबसे बड़ी वजह बनी।