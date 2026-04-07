सुभाषनगर में रेस्टोरेंट मालिक ने की तमंचे से ठांय ठांय, वीडियो वायरल, सीएम पोर्टल पर पहुंची शिकायत

थाना इज्जतनगर क्षेत्र के परतापुर चौधरी निवासी सुमित कुमार ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि मढ़ीनाथ में पंडितों वाली गली निवासी कार्तिक शर्मा लंबे समय से इस तरह की गतिविधियों में लिप्त है। आरोपी की मोहल्ले में दबंगई है। इस वजह से स्थानीय लोग उसके खिलाफ खुलकर बोलने से भी डरते हैं। आरोप है कि दिल्ली बाईपास स्थित 80s Dug Out रेस्टोरेंट में अवैध रूप से शराब परोसी जाती है। साथ ही यहां नशीले पदार्थों और अवैध असलहों से जुड़े धंधे चलने की भी आशंका है।