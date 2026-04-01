यक्ष एप ने खोले अपराधियों के राज, सड़क हादसे की जांच में खुला गुरुग्राम अपहरण कांड; डीआईजी बोले—तकनीक से अपराधियों तक पहुंच रही पुलिस

डीआईजी रेंज अजय कुमार साहनी 5 अप्रैल को सीबीगंज थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार बोलेरो अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े कैंटर में जा घुसी। इसी दौरान पीछे से आ रही बाइक भी बोलेरो से टकरा गई। हादसा इतना भीषण था कि मौके पर ही पांच लोगों की मौत हो गई, जबकि एक युवक और दो छोटे बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। जब पुलिस ने मृतकों के मोबाइल फोन खंगाले और ‘यक्ष एप’ पर उनका रिकॉर्ड देखा तो मामला पूरी तरह पलट गया। जांच में सामने आया कि मृतक मनमोहन, सिकंदर और विशेष तथा घायल युवक प्रिंस हत्या, डकैती और लूट जैसे गंभीर मामलों के पुराने अपराधी थे।