बाथरूम में नहा रहे थे पति-पत्नी, बहुत देर तक नहीं आई आवाज, दरवाजा खुलते ही मच गई सनसनी

घटना रविवार देर रात की है। मोहल्ला गुरुकुलपुरम में हरजिंदर सिंह (42 साल) अपनी पत्नी रेनू सक्सेना (40 साल) के साथ किराए के मकान में रहते थे। हरजिंदर सिंह जिले के डीआरडीए विभाग में चौथी श्रेणी का कर्मचारी थे। दोनों की शादी करीब पांच साल पहले हुई थी। रविवार रात दोनों बाथरूम में गए और वहां से बाहर नहीं आए। बाथरूम का दरवाजा अंदर से बंद था। पुलिस के मुताबिक, हरजिंदर पूरे कपड़े और जूते पहने हुए थे, जबकि उनकी पत्नी नहाने की हालत में थीं। बाथरूम में गैस गीजर और गैस सिलेंडर लगा हुआ था। ऐसा लगता है कि नहाने के दौरान गीजर से गैस लीक हुई और बंद बाथरूम में ऑक्सीजन की कमी हो गई, जिससे दोनों का दम घुट गया।