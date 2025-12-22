बाथरूम में नहा रहे थे पति-पत्नी, बहुत देर तक नहीं आई आवाज, दरवाजा खुलते ही मच गई सनसनी

पिलीभीत गीजर हादसे से हड़कंप Source- AI
Pilibhit Couple Death News: उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना हुई है। कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला गुरुकुलपुरम में किराए के मकान के बाथरूम में रविवार देर रात एक पति-पत्नी के शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। शुरुआती जांच में गैस गीजर से गैस लीक होने के कारण दम घुटने से दोनों की मौत होने का शक जताया जा रहा है। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की और दोनों शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। यह हादसा सर्दियों में गैस गीजर के इस्तेमाल से होने वाले खतरों की याद दिलाता है।
घटना रविवार देर रात की है। मोहल्ला गुरुकुलपुरम में हरजिंदर सिंह (42 साल) अपनी पत्नी रेनू सक्सेना (40 साल) के साथ किराए के मकान में रहते थे। हरजिंदर सिंह जिले के डीआरडीए विभाग में चौथी श्रेणी का कर्मचारी थे। दोनों की शादी करीब पांच साल पहले हुई थी। रविवार रात दोनों बाथरूम में गए और वहां से बाहर नहीं आए। बाथरूम का दरवाजा अंदर से बंद था। पुलिस के मुताबिक, हरजिंदर पूरे कपड़े और जूते पहने हुए थे, जबकि उनकी पत्नी नहाने की हालत में थीं। बाथरूम में गैस गीजर और गैस सिलेंडर लगा हुआ था। ऐसा लगता है कि नहाने के दौरान गीजर से गैस लीक हुई और बंद बाथरूम में ऑक्सीजन की कमी हो गई, जिससे दोनों का दम घुट गया।
शाम के समय छत पर कपड़े सूखते देख एक पड़ोसी महिला ने पहले रेनू को फोन किया, लेकिन जवाब नहीं मिला। फिर हरजिंदर के नंबर पर कॉल किया गया, पर फोन भी नहीं उठा। शक होने पर पड़ोसियों ने पुलिस को खबर दी। कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और फॉरेंसिक टीम की मदद से बाथरूम का दरवाजा तोड़ा। अंदर दोनों के शव मिले। सूचना मिलते ही एएसपी विक्रम दहिया और सीओ सिटी दीपक चतुर्वेदी भी मौके पहुंच गए।
पुलिस जांच में पता चला कि रेनू के बाएं हाथ में चोट लगी थी और उस पर प्लास्टर चढ़ा हुआ था। इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि हाथ की तकलीफ के कारण हरजिंदर अपनी पत्नी को नहला रहे थे। इसी दौरान गैस लीक हो गई और दोनों बेहोश होकर मर गए। बंद बाथरूम में वेंटिलेशन न होने से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जमा हो जाती है, जो जानलेवा होती है।
एएसपी विक्रम दहिया ने बताया कि शुरुआती जांच में गीजर से गैस रिसाव के कारण दम घुटने से मौत लग रही है। लेकिन सही कारण पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है। फॉरेंसिक टीम ने मौके से सैंपल लिए हैं। अगर कोई और वजह निकलती है, तो उस दिशा में भी कार्रवाई होगी।
