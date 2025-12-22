22 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

T20 World Cup 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पीलीभीत

बाथरूम में नहा रहे थे पति-पत्नी, बहुत देर तक नहीं आई आवाज, दरवाजा खुलते ही मच गई सनसनी

उत्तर प्रदेश के पिलीभीत में किराए के मकान के बाथरूम में पति-पत्नी के शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस और फॉरेंसिक टीम मामले की जांच कर रही है।

2 min read
Google source verification

पीलीभीत

image

Anuj Singh

Dec 22, 2025

पिलीभीत गीजर हादसे से हड़कंप

पिलीभीत गीजर हादसे से हड़कंप Source- AI

Pilibhit Couple Death News: उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना हुई है। कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला गुरुकुलपुरम में किराए के मकान के बाथरूम में रविवार देर रात एक पति-पत्नी के शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। शुरुआती जांच में गैस गीजर से गैस लीक होने के कारण दम घुटने से दोनों की मौत होने का शक जताया जा रहा है। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की और दोनों शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। यह हादसा सर्दियों में गैस गीजर के इस्तेमाल से होने वाले खतरों की याद दिलाता है।

घटना कैसे हुई?

घटना रविवार देर रात की है। मोहल्ला गुरुकुलपुरम में हरजिंदर सिंह (42 साल) अपनी पत्नी रेनू सक्सेना (40 साल) के साथ किराए के मकान में रहते थे। हरजिंदर सिंह जिले के डीआरडीए विभाग में चौथी श्रेणी का कर्मचारी थे। दोनों की शादी करीब पांच साल पहले हुई थी। रविवार रात दोनों बाथरूम में गए और वहां से बाहर नहीं आए। बाथरूम का दरवाजा अंदर से बंद था। पुलिस के मुताबिक, हरजिंदर पूरे कपड़े और जूते पहने हुए थे, जबकि उनकी पत्नी नहाने की हालत में थीं। बाथरूम में गैस गीजर और गैस सिलेंडर लगा हुआ था। ऐसा लगता है कि नहाने के दौरान गीजर से गैस लीक हुई और बंद बाथरूम में ऑक्सीजन की कमी हो गई, जिससे दोनों का दम घुट गया।

पड़ोसियों ने कैसे पता लगाया?

शाम के समय छत पर कपड़े सूखते देख एक पड़ोसी महिला ने पहले रेनू को फोन किया, लेकिन जवाब नहीं मिला। फिर हरजिंदर के नंबर पर कॉल किया गया, पर फोन भी नहीं उठा। शक होने पर पड़ोसियों ने पुलिस को खबर दी। कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और फॉरेंसिक टीम की मदद से बाथरूम का दरवाजा तोड़ा। अंदर दोनों के शव मिले। सूचना मिलते ही एएसपी विक्रम दहिया और सीओ सिटी दीपक चतुर्वेदी भी मौके पहुंच गए।

महिला के हाथ में था फ्रैक्चर

पुलिस जांच में पता चला कि रेनू के बाएं हाथ में चोट लगी थी और उस पर प्लास्टर चढ़ा हुआ था। इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि हाथ की तकलीफ के कारण हरजिंदर अपनी पत्नी को नहला रहे थे। इसी दौरान गैस लीक हो गई और दोनों बेहोश होकर मर गए। बंद बाथरूम में वेंटिलेशन न होने से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जमा हो जाती है, जो जानलेवा होती है।

पुलिस क्या कह रही है?

एएसपी विक्रम दहिया ने बताया कि शुरुआती जांच में गीजर से गैस रिसाव के कारण दम घुटने से मौत लग रही है। लेकिन सही कारण पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है। फॉरेंसिक टीम ने मौके से सैंपल लिए हैं। अगर कोई और वजह निकलती है, तो उस दिशा में भी कार्रवाई होगी।

ये भी पढ़ें

Gas Geyser Safety Tips: बाथरूम में साइलेंट डेथ का खतरा, बिना आवाज किए आती है मौत, गीजर इस्तेमाल करने से पहले जरूर पढ़ लें ये खबर
टेक्नोलॉजी
Gas Geyser Safety Tips

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

22 Dec 2025 09:41 am

Published on:

22 Dec 2025 09:19 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Pilibhit / बाथरूम में नहा रहे थे पति-पत्नी, बहुत देर तक नहीं आई आवाज, दरवाजा खुलते ही मच गई सनसनी

बड़ी खबरें

View All

पीलीभीत

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

पुलिस की ठांय-ठांय के बाद हत्थे चढ़ा कामिल हुसैन; 10 से ज्यादा आपराधिक मामले हैं दर्ज

crime scene
पीलीभीत

पति ने पत्नी को बिना कपड़ों के मां के घर के बाहर फेंका! दोस्त करना चहाता था गंदा काम

husband throws wife out of her mother house friend wanted to do her rape crime news pilibhit
पीलीभीत

डॉक्टर ने नर्स को जड़े थप्पड़, धक्का देकर बाहर निकाला, बोला- जो करना है करो… देख लूंगा

Image Generated By Chatgpt.
पीलीभीत

भीषण हादसा: 12 झुलसे, 3 की मौके पर ही तड़प-तड़प कर मौत; हाईटेंशन लाइन की चपेट में आई बस

12 people injured 2 died on spot after bus came into contact with high tension power line
पीलीभीत

बाहर निकल आईं आंखें और जीभ! रवि के साथ की गई अमानवीय क्रूरता, हीरालाल ने बताया दिल दहला देने वाला सच

लूट के इरादे से की गई थी हत्या! 2 नाबालिग समेत 4 आरोपी गिरफ्तार, अब तक नहीं हुई मृतक की पहचान...(photo-patrika)
पीलीभीत
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.