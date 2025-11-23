पुलिस की ठांय-ठांय के बाद हत्थे चढ़ा कामिल हुसैन; 10 से ज्यादा आपराधिक मामले हैं दर्ज

मामले को लेकर SP अभिषेक यादव ने बताया, ''शुक्रवार रात करीब 9 बजे बरेली के नवाबगंज से आ रही एक मोटरसाइकिल पर सवार दो आरोपियों को रुकने का इशारा किया गया, लेकिन सवार ने भागने की कोशिश की। इस दौरान आरोपियों की बाइक सड़क किनारे फिसल गई। इसके बाद दोनों ने कथित तौर पर पुलिस टीम पर देसी पिस्तौल से गोली चला दी। जवाबी फायरिंग में कामिल के दाहिने पैर में घुटने के नीचे गोली लग गई, जबकि दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया।''