पुलिस की ठांय-ठांय के बाद हत्थे चढ़ा कामिल हुसैन; 10 से ज्यादा आपराधिक मामले हैं दर्ज

Crime News: उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में एनकाउंटर के बाद एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के खिलाफ 11 क्रिमिनल केस दर्ज हैं।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि बरखेड़ा-नवाबगंज रोड पर गाड़ी चेकिंग के दौरान पुलिस के साथ आरोपी की मुठभेड़ हुई। इसके बाद एक 35 साल के बदमाश कामिल हुसैन को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के खिलाफ 11 आपराधिक मामले दर्ज हैं। उसके साथी के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है, जो अभी फरार है।
पूरनपुर थाना इलाके के शेरपुर कलां गांव का रहने वाला कामिल हुसैन गैर-कानूनी हथियार रखने, गोहत्या और हत्या की कोशिश जैसे मामलों का आरोपी है।
मामले को लेकर SP अभिषेक यादव ने बताया, ''शुक्रवार रात करीब 9 बजे बरेली के नवाबगंज से आ रही एक मोटरसाइकिल पर सवार दो आरोपियों को रुकने का इशारा किया गया, लेकिन सवार ने भागने की कोशिश की। इस दौरान आरोपियों की बाइक सड़क किनारे फिसल गई। इसके बाद दोनों ने कथित तौर पर पुलिस टीम पर देसी पिस्तौल से गोली चला दी। जवाबी फायरिंग में कामिल के दाहिने पैर में घुटने के नीचे गोली लग गई, जबकि दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया।''
SP ने आगे कहा, "कामिल को पुलिस कस्टडी में ऑटोनॉमस स्टेट मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट कर दिया गया है। उसने अपने साथी का नाम पूरनपुर शहर का जावेद हुसैन बताया।"
मामले को लेकर SHO प्रमेंद्र कुमार ने कहा, "दोनों आरोपियों के खिलाफ BNS की धारा 109 (1) (हत्या की कोशिश) और आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपियों के पास से एक .315 बोर की देसी पिस्तौल, 2 कारतूस के खोखे और एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया है।" उन्होंने कहा कि कामिल की बाइक जब्त कर ली गई है और जावेद को पकड़ने की कोशिशें जारी हैं।
