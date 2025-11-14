पति ने पत्नी को बिना कपड़ों के मां के घर के बाहर फेंका! दोस्त करना चहाता था गंदा काम

महिला की शिकायत के बाद, शनिवार 8 नवंबर को उसके पति, उसके 5 परिवार के सदस्यों और पति के दोस्त सहित 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। मामले को लेकर सुंगढ़ी के SHO का कहना है, "महिला के पति, उसके 5 परिवार के सदस्यों और एक दोस्त पर BNS की धारा 85 (पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा महिला के साथ क्रूरता करना), धारा 76 (महिला को निर्वस्त्र करने के लिए आपराधिक बल का प्रयोग करना), धारा 115 (2) (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), धारा-352 (जानबूझकर अपमान करना), धारा- 351 (3) (आपराधिक धमकी) और दहेज निषेध अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।