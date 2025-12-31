यूपी में उठाना है गोवा वाला लुत्फ तो पहुंच जाइए चूका बीच, ट्री हट और जंगल सफारी का भी ले आनंद

चूका बीच पर ठहरने की व्यवस्था बेहद खास है। यहां एक ट्री हाउस, एक बैंबू हट और चार थारू हट्स उपलब्ध हैं, जो साल के पेड़ों के बीच बने हैं। इनमें रात बिताना किसी जंगल एडवेंचर से कम नहीं। रात में जंगल की आवाजें, पक्षियों की चहचहाहट और ठंडी हवा आपको प्रकृति से जोड़ देती है। थारू हट की बुकिंग भारतीयों के लिए डबल ऑक्यूपेंसी पर करीब 5500 रुपये प्रति रात है। बुकिंग UP इकोटूरिज्म की वेबसाइट upecotourism.in पर ऑनलाइन की जा सकती है। नए साल और सर्दियों में ये हट्स जल्दी बुक हो जाती हैं, इसलिए पहले से प्लान करें।