यूपी में उठाना है गोवा वाला लुत्फ तो पहुंच जाइए चूका बीच, ट्री हट और जंगल सफारी का भी ले आनंद

पीलीभीत में है मिनी गोवा, PC - X
पीलीभीत : अगर आप गोवा के वाला मजा लेना चाहते हैं, लेकिन दूर जाने का मन नहीं है, तो उत्तर प्रदेश में ही एक ऐसी जगह जो आपको वैसा ही सुकून और रोमांच देगा। जी हां, हम बात कर रहे हैं पीलीभीत टाइगर रिजर्व के चूका बीच की, जिसे 'यूपी का मिनी गोवा' कहा जाता है। शारदा सागर डैम के किनारे बसा यह बीच घने जंगलों से घिरा हुआ है, जहां रेत, पानी और हरियाली का अनोखा संगम आपको मालदीव या गोवा जैसा एहसास कराता है।
चूका बीच पीलीभीत टाइगर रिजर्व की महोफ रेंज में स्थित है। यहां शारदा नदी का पानी और साल के घने जंगल एक अद्भुत नजारा पेश करते हैं। सैलानी यहां आराम फरमाते हैं, फोटोग्राफी करते हैं और प्रकृति की गोद में सुकून के पल बिताते हैं। खास बात यह है कि यह यूपी का इकलौता ऐसा बीच है जहां जंगल और जल का मिलन होता है।
चूका बीच पर ठहरने की व्यवस्था बेहद खास है। यहां एक ट्री हाउस, एक बैंबू हट और चार थारू हट्स उपलब्ध हैं, जो साल के पेड़ों के बीच बने हैं। इनमें रात बिताना किसी जंगल एडवेंचर से कम नहीं। रात में जंगल की आवाजें, पक्षियों की चहचहाहट और ठंडी हवा आपको प्रकृति से जोड़ देती है। थारू हट की बुकिंग भारतीयों के लिए डबल ऑक्यूपेंसी पर करीब 5500 रुपये प्रति रात है। बुकिंग UP इकोटूरिज्म की वेबसाइट upecotourism.in पर ऑनलाइन की जा सकती है। नए साल और सर्दियों में ये हट्स जल्दी बुक हो जाती हैं, इसलिए पहले से प्लान करें।
चूका बीच से ही जंगल सफारी शुरू होती है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व में 70 से ज्यादा बाघ हैं, और यहां टाइगर साइटिंग की संभावना काफी ज्यादा है। सफारी में आप हिरणों के झुंड, जंगली सूअर, पक्षी, कभी-कभी भालू या तेंदुआ भी देख सकते हैं। सफारी मुस्तफाबाद या महोफ गेट से होती है। जीप सफारी का किराया करीब 3300-5500 रुपये तक है (वाहन और गाइड सहित)। सुबह और शाम की दो शिफ्ट्स होती हैं। पर्यटन सत्र नवंबर से जून तक चलता है, मानसून में बंद रहता है।
आप पीलीभीत जंक्शन रेलवे स्टेशन से चूका बीच करीब 60-65 किमी दूर है। दिल्ली से करीब 350 किमी, बरेली से 70 किमी। पीलीभीत शहर से मुस्तफाबाद गेट तक टैक्सी या बस से पहुंचें। वहीं सबसे नजदीकी एयरपोर्ट बरेली है जो कि PTR से 80 से 90 किमी. दूरी पर है।
पीलीभीत
उत्तर प्रदेश
