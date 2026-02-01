पीलीभीत में मौत पर बवाल: प्रॉपर्टी डीलर के दफ्तर में मिली लाश, मंत्री की दो टूक- कोतवाल को सस्पेंड करो!

मंत्री के सख्त तेवर देखकर मौके पर ही पुलिस अधीक्षक सुकीर्ति माधव मिश्रा को गेस्ट हाउस बुलाया गया। मंत्री ने एसपी से कहा कि ऐसी कार्यप्रणाली पुलिस की छवि को नुकसान पहुंचा रही है और इससे अपराधियों का हौसला बढ़ता है। उन्होंने दो टूक कहा कि शहर कोतवाल की भूमिका संदिग्ध प्रतीत हो रही है और उन्हें तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाना चाहिए। मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है और दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा।