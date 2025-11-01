डॉक्टर ने नर्स को जड़े थप्पड़, धक्का देकर बाहर निकाला, बोला- जो करना है करो… देख लूंगा

पीलीभीत : पीलीभीत जिले से एक वीडियो वायरल हुआ है। इस वीडियो में एक नर्स और डॉक्टर की पीएचसी पर नोंकझोंक होती दिखाई दे रही है। डॉक्टर अपनी कुर्सी पर बैठे-बैठे चिल्लाता चीखता दिखाई दे रहा है। नोंकझोंक धीरे-धीरे ज्यादा बढ़ जाती है। डॉक्टर नर्स को धक्का देकर बाहर निकालने की कोशिश करता है। इसी बीच दोनों में हाथापाई हो जाती है और डॉक्टर नर्स को थप्पड़ जड़ देता है। पीड़ित नर्स ने पूरे मामले की शिकायत सीएम योगी को भेजी है, फिलहाल सीएमओ ने भी जांच का आदेश दिया है।