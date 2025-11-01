Patrika LogoSwitch to English

डॉक्टर ने नर्स को जड़े थप्पड़, धक्का देकर बाहर निकाला, बोला- जो करना है करो… देख लूंगा

पीलीभीत में नर्स से मारपीट का एक वीडियो सामने आया है। यहां एक डॉक्टर ने नर्स को पीट दिया। डॉक्टर ने नर्स को कई थप्पड़ जड़ दिए। नर्स ने इस पूरे मामले की शिकायत सीएम योगी से की है।

पीलीभीत

image

Avaneesh Kumar Mishra

Nov 01, 2025

Image Generated By Chatgpt.

Image Generated By Chatgpt.

पीलीभीत : पीलीभीत जिले से एक वीडियो वायरल हुआ है। इस वीडियो में एक नर्स और डॉक्टर की पीएचसी पर नोंकझोंक होती दिखाई दे रही है। डॉक्टर अपनी कुर्सी पर बैठे-बैठे चिल्लाता चीखता दिखाई दे रहा है। नोंकझोंक धीरे-धीरे ज्यादा बढ़ जाती है। डॉक्टर नर्स को धक्का देकर बाहर निकालने की कोशिश करता है। इसी बीच दोनों में हाथापाई हो जाती है और डॉक्टर नर्स को थप्पड़ जड़ देता है। पीड़ित नर्स ने पूरे मामले की शिकायत सीएम योगी को भेजी है, फिलहाल सीएमओ ने भी जांच का आदेश दिया है।

घटना 27 अक्टूबर दोपहर करीब 12 बजे की बताई जा रही है। बागपत जिले की रहने वाली नर्स राखी चार महीने पहले प्रतापगढ़ से ट्रांसफर होकर खांडेपुर सीएचसी में तैनात हुई थीं। राखी का कहना है कि सीएचसी अधीक्षक डॉ. लेखराज और कुछ अन्य डॉक्टरों का रवैया उनके प्रति ठीक नहीं रहा है। मुझे छुट्टी के दिन भी बुलाया जाता था। ड्यूटी सुबह 10 की होती थी, लेकिन मुझे 8.30 बजे आने का दबाव बनाया जाता था। थोड़ा लेट होने पर अबसेंट कर दिया जाता था।

19 से 23 छुट्टी पर थी नर्स

नर्स राखी ने बताया कि मैं दीपावली पर 19 से 23 अक्टूबर को छुट्टी पर गई हुई थी। मैंने 18 अक्टूबर को ड्यूटी की और छुट्टी पर अपने घर चली गई। लेकिन, 20 अक्टूबर रविवार को मेरी ड्यूटी लगा दी गई और मुझे अबसेंट कर दिया गया।

सफाई देने पर हुआ हंगामा

शो-कॉज के खिलाफ सफाई देने 27 अक्टूबर को राखी दोपहर 12 बजे डॉ. उदित के केबिन पहुंचीं। लेकिन वहां बातचीत की बजाय डॉक्टर ने जोर-जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। राखी के मुताबिक, विरोध करने पर डॉक्टर ने उन्हें केबिन से बाहर निकालने के लिए धक्का दिया। 'विरोध किया तो तमाचे जड़ दिए। गला दबाने की कोशिश की, जिससे मैं बेहोश हो गई,' राखी ने बताया। वीडियो में साफ दिख रहा है कि एक अन्य व्यक्ति घटना का मोबाइल पर रिकॉर्डिंग कर रहा था, जबकि नर्स विरोध में चीख रही थी।

राखी ने सीएम से की शिकायत

राखी के गाल और नाक पर कुछ चोटें आ गईं, जिसके बाद उनके साथियों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया। नर्स राखी ने 28 अक्टूबर को उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखित शिकायत भेजी और कहा मुझे न्याय चाहिए। सीएमओ ने मामले में जांच का भरोसा दिया है।

01 Nov 2025 04:16 pm

