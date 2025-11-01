Patrika LogoSwitch to English

ब्रजेश पाठक की अखिलेश यादव को खरी-खरी; बोले-नहीं हो सकती चैट GPT से राजनीति

UP Politics: उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि GPT से राजनीति नहीं हो सकती है।

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Harshul Mehra

Nov 01, 2025

deputy cm brajesh pathak takes dig at akhilesh yadav

ब्रजेश पाठक की अखिलेश यादव को खरी-खरी। फोटो सोर्स-IANS

UP Politics: समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) को लेकर दिए गए बयान पर राज्य के डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने तीखी प्रतिक्रिया दी है।

'RSS ‘भारत माता’ और राष्ट्र को सर्वोपरि मानता है'

डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने कहा कि अखिलेश यादव को RSS पर बोलने से पहले देश के राजनीतिक और सामाजिक इतिहास को पढ़ लेना चाहिए। उन्होंने कहा, ''राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत ही नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है, जो हर संकट की घड़ी में जाति, धर्म और वर्ग से ऊपर उठकर देश की सेवा करता है। RSS ‘भारत माता’ और राष्ट्र को सर्वोपरि मानता है। अखिलेश यादव, आप कृपया इस पर टिप्पणी ना करें, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके बयान सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति से प्रेरित हैं।''

'अखिलेश यादव की राजनीति प्रभावित होती है'

अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव चुनाव आयोग की फर्जी मतदाताओं और घुसपैठियों को लिस्ट से हटाने की कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। क्योंकि इस वजह से उनकी राजनीति प्रभावित होती है। पाठक ने कहा क‍ि पारदर्शी प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची को चुनाव आयोग अपडेट कर लोकतंत्र को मजबूत करने का काम कर रहा है।

राजनीति चैट GPT से नहीं चलेगी: डिप्टी CM

डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने कहा कि SP आज ‘राजनीतिक इस्लाम की प्रयोगशाला’ बन गई है। इस बात की चर्चा पूरे देश में है। अखिलेश यादव कट-पेस्‍ट की राजनीति करते हैं, लेकिन राजनीति चैट GPT से नहीं चलेगी। अखिलेश यादव को संघ के योगदान को समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद जब देश युद्ध की स्थिति में था, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने RSS से आग्रह किया था कि वे दिल्ली की परेड में भाग लें। उस समय नेहरू ने खुद कहा था कि संघ के कार्यकर्ताओं की भागीदारी से परेड की प्रक्रिया पूरी होगी।

RSS को लेकर अखिलेश यादव ने क्या बयान दिया था?

बता दें कि अखिलेश ने कांग्रेस अध्यक्ष की RSS पर प्रतिबंध लगाने की मांग का समर्थन करते हुए कहा था कि यह बिल्कुल सही है। RSS और बीजेपी देश में नफरत और हिंसा का माहौल पैदा कर रही हैं। उन्होंने याद दिलाया कि सरदार पटेल ने स्वयं अपने समय में RSS पर बैन लगाया था और देश में अब तक तीन बार इस संगठन पर प्रतिबंध लगा चुका है।

अगर सपा की सरकार आई, तो क्या वर्तमान CM योगी पर भी एक्शन होगा? आजम खान बोले- मेरा मजहब…
रामपुर
If samajwadi party comes to power will action be taken against cm yogi adityanath know what azam khan said

