ब्रजेश पाठक की अखिलेश यादव को खरी-खरी; बोले-नहीं हो सकती चैट GPT से राजनीति

ब्रजेश पाठक की अखिलेश यादव को खरी-खरी। फोटो सोर्स-IANS
UP Politics: समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) को लेकर दिए गए बयान पर राज्य के डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने तीखी प्रतिक्रिया दी है।
डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने कहा कि अखिलेश यादव को RSS पर बोलने से पहले देश के राजनीतिक और सामाजिक इतिहास को पढ़ लेना चाहिए। उन्होंने कहा, ''राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत ही नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है, जो हर संकट की घड़ी में जाति, धर्म और वर्ग से ऊपर उठकर देश की सेवा करता है। RSS ‘भारत माता’ और राष्ट्र को सर्वोपरि मानता है। अखिलेश यादव, आप कृपया इस पर टिप्पणी ना करें, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके बयान सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति से प्रेरित हैं।''
अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव चुनाव आयोग की फर्जी मतदाताओं और घुसपैठियों को लिस्ट से हटाने की कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। क्योंकि इस वजह से उनकी राजनीति प्रभावित होती है। पाठक ने कहा कि पारदर्शी प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची को चुनाव आयोग अपडेट कर लोकतंत्र को मजबूत करने का काम कर रहा है।
डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने कहा कि SP आज ‘राजनीतिक इस्लाम की प्रयोगशाला’ बन गई है। इस बात की चर्चा पूरे देश में है। अखिलेश यादव कट-पेस्ट की राजनीति करते हैं, लेकिन राजनीति चैट GPT से नहीं चलेगी। अखिलेश यादव को संघ के योगदान को समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद जब देश युद्ध की स्थिति में था, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने RSS से आग्रह किया था कि वे दिल्ली की परेड में भाग लें। उस समय नेहरू ने खुद कहा था कि संघ के कार्यकर्ताओं की भागीदारी से परेड की प्रक्रिया पूरी होगी।
बता दें कि अखिलेश ने कांग्रेस अध्यक्ष की RSS पर प्रतिबंध लगाने की मांग का समर्थन करते हुए कहा था कि यह बिल्कुल सही है। RSS और बीजेपी देश में नफरत और हिंसा का माहौल पैदा कर रही हैं। उन्होंने याद दिलाया कि सरदार पटेल ने स्वयं अपने समय में RSS पर बैन लगाया था और देश में अब तक तीन बार इस संगठन पर प्रतिबंध लगा चुका है।
