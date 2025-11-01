ब्रजेश पाठक की अखिलेश यादव को खरी-खरी; बोले-नहीं हो सकती चैट GPT से राजनीति

डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने कहा कि SP आज ‘राजनीतिक इस्लाम की प्रयोगशाला’ बन गई है। इस बात की चर्चा पूरे देश में है। अखिलेश यादव कट-पेस्‍ट की राजनीति करते हैं, लेकिन राजनीति चैट GPT से नहीं चलेगी। अखिलेश यादव को संघ के योगदान को समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद जब देश युद्ध की स्थिति में था, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने RSS से आग्रह किया था कि वे दिल्ली की परेड में भाग लें। उस समय नेहरू ने खुद कहा था कि संघ के कार्यकर्ताओं की भागीदारी से परेड की प्रक्रिया पूरी होगी।