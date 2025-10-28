भीषण हादसा: 12 झुलसे, 3 की मौके पर ही तड़प-तड़प कर मौत; हाईटेंशन लाइन की चपेट में आई बस

जयपुर जिला कलेक्टर जितेंद्र सोनी राहत एवं बचाव कार्यों के लिए तुरंत घटनास्थल की ओर रवाना हो गए हैं। इसके साथ ही जिला पुलिस की विशेष टीम और सिविल डिफेंस के कर्मचारी भी मौके पर भेजे गए हैं, जिससे घायलों को समय रहते सहायता मिल सके। अब तक इस हादसे में दो लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि कई घायलों का इलाज जयपुर के अस्पतालों में किया जा रहा है। प्रशासन द्वारा राहत कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है और घायलों को हरसंभव मदद दी जा रही है। जयपुर के SMS हॉस्पिटल प्रशासन ने हादसे की सूचना मिलते ही सभी मेडिकल टीमों को अलर्ट पर रखा है। जिससे घायलों के पहुंचने परउनका तुरंत उपचार शुरू किया जा सके। घायलों के बेहतर इलाज के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं।