भीषण हादसा: 12 झुलसे, 3 की मौके पर ही तड़प-तड़प कर मौत; हाईटेंशन लाइन की चपेट में आई बस

हाईटेंशन लाइन की चपेट में आई बस। फोटो सोर्स-Ai
Horrific Road Accident: जयपुर के पास शाहपुरा इलाके में मंगलवार सुबह एक भीषण हादसा हो गया। मजदूरों से भरी बस के हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से उसमें आग लग गई। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई।
वहीं, 12 यात्री गंभीर रूप से झुलस गए। हादसे के बाद जिला प्रशासन की टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं और राहत कार्य शुरू किया। घायलों को जयपुर के SMS अस्पताल में रेफर किया गया। बताया जा रहा है कि बस उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से मजदूरों को लेकर जयपुर जा रही थी।
इस दौरान मनोहरपुर थाना इलाके के टोडी गांव के पास बस का ऊपरी हिस्सा हाईटेंशन तार से टकरा गया। इस वजह से बस में करंट दौड़ गया और देखते ही देखते बस में आग लग गई। हादसे के बाद अफरा-तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि कई लोगों ने बस से कूदकर अपनी जान बचाई।
बता दें कि इससे पहले 15 दिन पूर्व जैसलमेर में भी बस हादसे में भारी जनहानि हुई थी। अब शाहपुरा का यह हादसा पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गया है।
जयपुर जिला कलेक्टर जितेंद्र सोनी राहत एवं बचाव कार्यों के लिए तुरंत घटनास्थल की ओर रवाना हो गए हैं। इसके साथ ही जिला पुलिस की विशेष टीम और सिविल डिफेंस के कर्मचारी भी मौके पर भेजे गए हैं, जिससे घायलों को समय रहते सहायता मिल सके। अब तक इस हादसे में दो लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि कई घायलों का इलाज जयपुर के अस्पतालों में किया जा रहा है। प्रशासन द्वारा राहत कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है और घायलों को हरसंभव मदद दी जा रही है। जयपुर के SMS हॉस्पिटल प्रशासन ने हादसे की सूचना मिलते ही सभी मेडिकल टीमों को अलर्ट पर रखा है। जिससे घायलों के पहुंचने परउनका तुरंत उपचार शुरू किया जा सके। घायलों के बेहतर इलाज के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं।
बड़ी खबरेंView All
पीलीभीत
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग