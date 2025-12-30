तड़ तड़ तड़… रोड पर चलीं गोलियां, शूटर्स ने दौड़ाकर विधायक को मारी थी 19 गोली

अतीक ने राजूपाल को एक दिन मिलने के लिए बुलाया और कहा कि… सुनउ…चुनाव तुम नाई .. असरफ लडिहैं। लेकिन राजू पाल मन बना चुका था और उसने चुनाव लड़ा। एक दिन गंगा के किनारे राजू पाल अपने साथियों के साथ मीटिंग करने पहुंचा। चारपाई पर बैठे राजू पाल ने पान चबाते हुए बोला- अमा मियां क्या होगा? ऊपर तक बात हो गई। अब बस चुनाव जिताओ। काउंटिंग वाले दिन दोनों मतगणना केंद्र पर डट गए। पहले से लेकर आखिरी रुझान तक, कभी अशरफ आगे रहा, तो कभी राजू पाल। फाइनल रिजल्ट की घोषणा की गई- राजू पाल 4 हजार 818 वोटों से विजयी घोषित किए जाते हैं। राजू पाल के जीतने की खबर अखबारों में सुखियां बनी।