योगी सरकार का बड़ा फैसला; यूपी में अब महिलाओं की लगेगी नाइट ड्यूटी! समय क्या रहेगा, डबल वेतन मिलेगा या नहीं?

इसके अलावा अब महिलाओं को इन घंटों के दौरान किए गए काम के लिए दोगुना वेतन मिलेगा। आदेश के मुताबिक, महिला कर्मचारियों को सप्ताह में 6 दिन तक काम करने की अनुमति है। साथ ही ओवरटाइम की सीमा 75 घंटे से बढ़ाकर 144 घंटे प्रति तिमाही कर दी गई है। जिसमें सामान्य मजदूरी दर से दोगुना भुगतान किया जाएगा। पिछली सीमाओं को तोड़ते हुए, योगी सरकार का निर्देश अब खतरनाक श्रेणी के उद्योगों की 29 श्रेणियों तक विस्तारित है। यानी, महिलाओं को सभी 29 श्रेणियों के खतरनाक उद्योगों में कार्य करने की अनुमति सरकार ने दे दी है। ये पहले के प्रतिबंधों से एक बड़ा बदलाव है।