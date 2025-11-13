दिल्ली ब्लास्ट केस में डॉक्टर्स की बढ़ती लिस्ट! ATS का ताबड़तोड़ एक्शन; अब डॉक्टर आरिफ…

डॉक्टर शाहीन सिद्दीकी की गिरफ्तारी फरीदाबाद में आतंकी मॉड्यूल के भंडाफोड के समय हुई थी। 10 नवंबर को बड़ी कार्रवाई करते हुए जांच एजेंसियों ने लगभग 2900 किलो विस्फोटक बरामद किया था। दिल्ली कार ब्लास्ट से इसी आतंकी मॉड्यूल के तार जुड़े हैं। लाल किले के पास विस्फोट सोमवार शाम लगभग 6:52 बजे हुआ। आतंकी हमले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) के हाथों में है। NIA को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जांच सौंपी थी।