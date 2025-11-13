दिल्ली ब्लास्ट केस में डॉक्टर्स की बढ़ती लिस्ट! ATS का ताबड़तोड़ एक्शन; अब डॉक्टर आरिफ…

यूपी ATS ने अब डॉक्टर मोहम्मद आरिफ को हिरासत में लिया। फोटो सोर्स-IANS
Delhi Blast Case Update: दिल्ली कार ब्लास्ट मामले में कई खुलासे हुए हैं। मामले में एक और संदिग्ध डॉक्टर मोहम्मद आरिफ को पुलिस ने हिरासत में लिया है। कार्डियोलॉजी की पढ़ाई मोहम्मद आरिफ कर रहा था। यूपी ATS ने उसे कानपुर से पकड़ा है।
बताया जा रहा है कि डॉक्टर परवेज से सख्ती से पूछताछ के बाद ATS ने कानपुर में दबिश दी। यहां से मोहम्मद आरिफ को हिरासत में लिया गया। वहीं, देर रात NIA और ATS की संयुक्त टीम डॉक्टर परवेज को लेकर दिल्ली के लिए रवाना हुई।
यूपी ATS ने मंगलवार शाम को डॉक्टर परवेज को हिरासत में लिया था। परवेज संदिग्ध आतंकवादी डॉक्टर शाहीन सिद्दीकी का भाई है। पुलिस सूत्रों की माने तो, जांच के दौरान डॉक्टर परवेज से 3 कीपैड फोन मिले हैं। जांच एजेंसियों ने डॉक्टर परवेज के पास से कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और धारदार हथियार भी बरामद किए हैं। इससे आतंकी मॉड्यूल में उसकी भूमिका की आशंका जताई गई है।
डॉक्टर शाहीन सिद्दीकी की गिरफ्तारी फरीदाबाद में आतंकी मॉड्यूल के भंडाफोड के समय हुई थी। 10 नवंबर को बड़ी कार्रवाई करते हुए जांच एजेंसियों ने लगभग 2900 किलो विस्फोटक बरामद किया था। दिल्ली कार ब्लास्ट से इसी आतंकी मॉड्यूल के तार जुड़े हैं। लाल किले के पास विस्फोट सोमवार शाम लगभग 6:52 बजे हुआ। आतंकी हमले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) के हाथों में है। NIA को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जांच सौंपी थी।
शुरुआती जांच के बाद खुलासा हुआ कि कार में उच्च-स्तरीय इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (IED) लगे थे। जांच टीमें अब विस्फोटकों के सोर्स का पता लगाने में जुटी है।
बड़ी खबरेंView All
कानपुर
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग
दिल्ली ब्लास्ट