बाहर निकल आईं आंखें और जीभ! रवि के साथ की गई अमानवीय क्रूरता, हीरालाल ने बताया दिल दहला देने वाला सच

बाहर निकल आईं आंखें और जीभ!
Pilibhit Ravi Murder Case: पीलीभीत के पूरनपुर क्षेत्र में शराब के नशे में दोस्त ने अपने मित्र रवि (30) की बेरहमी से हत्या कर दी। हजारा थाना क्षेत्र के गांव श्रीनगर निवासी रवि को डंडे से कई बार प्रहार किया गया, जिससे उसकी आंखें और जीभ बाहर आ गईं। पुलिस ने आरोपी हीरालाल को हिरासत में लेकर पूछताछ की और गन्ने के खेत में छिपाया गया शव बरामद किया। रिपोर्ट में कुछ अज्ञात साथियों के शामिल होने की भी जानकारी दी गई है।
मृतक रवि मंगलवार शाम लगभग साढ़े पांच बजे बाइक लेकर घर से निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा। परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। रात को उसकी बाइक गौतमनगर चौराहा पर खड़ी मिली। मोबाइल कॉल बार-बार काटे जाने पर परिजन को शक हुआ। पुलिस ने कॉल डिटेल निकलवाई, जिससे रवि और हीरालाल की आखिरी कॉल सामने आई। पूछताछ पर हीरालाल ने हत्या की पूरी कहानी बताई।
सीओ प्रतीक दहिया ने बताया कि हीरालाल सुबह तक रवि को खोजने का नाटक करता रहा। परिजन हत्या की आशंका जताने लगे तो पुलिस ने कॉल डिटेल से मुख्य हत्यारे तक पहुंचने की योजना बनाई। पूछताछ में हीरालाल ने बताया कि शराब पीने के दौरान विवाद हुआ और उसने डंडे से ताबड़तोड़ प्रहार कर रवि की हत्या कर दी।
हीरालाल ने पुलिस को बताया कि दोनों मुर्गी फार्म पर शराब पी रहे थे। नशे के दौरान बहस हुई और उसने डंडे से कई प्रहार किए। रवि के एक कान के पास चोट थी और आंखें और जीभ बाहर निकल गई थी। हत्या के बाद हीरालाल ने शव खेत में छिपाया और रवि की बाइक गौतमनगर तिराहा पर खड़ी कर दी, ताकि किसी को शक न हो।
रवि की मां ऊषा देवी ने रिपोर्ट में आरोप लगाया कि हीरालाल ने रवि को घर से बुलाकर हत्या की। साथ ही घटना में कुछ अन्य अज्ञात लोग शामिल बताए गए हैं। पुलिस बाकी आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है।
रवि परिवार का मुख्य कमाने वाला था। पिता सत्यप्रकाश बीमार चल रहे हैं और छोटे भाई तरुण सिर्फ 17 साल का है। दीपावली के बाद बहनें भैया दूज की तैयारी में थीं, लेकिन भाई की हत्या ने घर को मातमी माहौल में बदल दिया। पत्नी प्रीती और मां ऊषा देवी भी सदमे में हैं।
पीलीभीत
उत्तर प्रदेश
