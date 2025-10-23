बाहर निकल आईं आंखें और जीभ! रवि के साथ की गई अमानवीय क्रूरता, हीरालाल ने बताया दिल दहला देने वाला सच

Pilibhit Ravi Murder Case: पीलीभीत के पूरनपुर क्षेत्र में शराब के नशे में दोस्त ने अपने मित्र रवि (30) की बेरहमी से हत्या कर दी। हजारा थाना क्षेत्र के गांव श्रीनगर निवासी रवि को डंडे से कई बार प्रहार किया गया, जिससे उसकी आंखें और जीभ बाहर आ गईं। पुलिस ने आरोपी हीरालाल को हिरासत में लेकर पूछताछ की और गन्ने के खेत में छिपाया गया शव बरामद किया। रिपोर्ट में कुछ अज्ञात साथियों के शामिल होने की भी जानकारी दी गई है।