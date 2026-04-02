हैवान बाप ने बेटी को कर डाला गर्भवती! मां काम से बाहर जाती फिर करता था रेप

गर्भवती होने की बात सामने आते ही किशोरी फफक-फफक कर रो पड़ी और उसने अपने सौतेले पिता की घिनौनी करतूतों को बयां किया। उसने बताया कि जब भी उसकी मां खेत पर काम करने या किसी घरेलू काम से बाहर जाती थी, पीछे से सौतेला पिता उसके साथ दरिंदगी करता था। जब उसने विरोध करने की कोशिश की, तो आरोपी उसे और उसकी मां को जान से मारने की धमकी देता था। इसी खौफ के कारण वह इतने महीनों तक खामोश रही और अपनी मां को भी कुछ नहीं बता सकी।