ताबीज लेने गई महिला को तांत्रिक ने वश में कर रचाया निकाह, सास बोली- मेरी सीधी-साधी बहू को फंसा लिया

दानिश मियां की करतूतें यहीं खत्म नहीं होतीं। ग्रामीणों का गुस्सा चरम पर है और स्थानीय लोगों ने तांत्रिक पर गंभीर आरोप लगाए हैं, तांत्रिक ताबीज बनाने और इलाज के बहाने महिलाओं को रात-रात भर अपने ठिकाने पर रुकने के लिए मजबूर करता था। तंत्र-मंत्र और अनहोनी का डर दिखाकर वह भोली-भाली महिलाओं का मानसिक और शारीरिक शोषण करता था। कई अन्य महिलाओं ने भी दानिश पर अभद्र व्यवहार और गलत नीयत रखने के आरोप लगाए हैं, जिससे पूरे गांव में भारी तनाव है।