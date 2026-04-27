तलाक की अर्जी और पति के अवैध संबंध से परेशान थी पत्नी, फेंक दिया तेजाब, 30% शरीर झुलसा

पत्नी ने पति पर फेंका तेजाब, PC- Patrika
उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में रविवार को एक पति-पत्नी के विवाद ने खतरनाक रूप ले लिया। कोतवाली क्षेत्र के खैरुल्लाह शाह मोहल्ले में पत्नी शिल्पी ने कथित तौर पर अपने पति हेमंत (35 वर्ष) पर तेजाब (टॉयलेट क्लीनर) फेंक दिया। इससे हेमंत बुरी तरह झुलस गया और उसका करीब 30 प्रतिशत शरीर जल गया, जिसमें चेहरा और शरीर के अन्य हिस्से शामिल हैं। घटना में पत्नी शिल्पी भी आंशिक रूप से घायल हुई। दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां हेमंत की हालत गंभीर बताई जा रही है।
शादी वर्ष 2020 में लखीमपुर खीरी के धौरहरा क्षेत्र की रहने वाली शिल्पी से हुई थी। शादी के कुछ समय बाद ही हेमंत को अपनी पत्नी के किसी अन्य युवक से अवैध संबंध होने की जानकारी मिली। इससे घर में रोजाना झगड़े होने लगे। विवाद इतना बढ़ गया कि शिल्पी ने पति पर दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज करा दिया। दोनों अलग-अलग रहने लगे। हेमंत ने फरवरी 2026 में कोर्ट में तलाक की अर्जी दाखिल कर दी थी, जो अभी विचाराधीन है।
रविवार को तलाक का नोटिस मिलने के बाद शिल्पी पीलीभीत स्थित पति के घर पहुंची। उसने घर के बाहर हंगामा शुरू कर दिया और वहां खड़ी स्कूटी को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। आरोप है कि वह जबरन घर के अंदर घुस गई और अपने साथ लाई तेजाब की बोतल से पति पर हमला कर दिया। घटना के समय घर में सिर्फ दोनों ही मौजूद थे। हेमंत का कहना है कि पत्नी ने अचानक तेजाब फेंका, जिससे वह चीख उठा। पत्नी ने बाद में दावा किया कि उसे लगा गर्म चाय फेंकी है।
घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। कोतवाल सत्येंद्र कुमार ने बताया कि दोनों पक्षों की तहरीर ली जा रही है। जांच के बाद उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दंपती की एक 5 साल की बेटी भी है, जिस पर इस घटना का गहरा असर पड़ने की आशंका है।
पुलिस अब पूरे मामले की गहन जांच कर रही है। फोरेंसिक रिपोर्ट और अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी। पीलीभीत पुलिस ने आश्वासन दिया है कि दोषी को बख्शा नहीं जाएगा।
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