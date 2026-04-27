तलाक की अर्जी और पति के अवैध संबंध से परेशान थी पत्नी, फेंक दिया तेजाब, 30% शरीर झुलसा

रविवार को तलाक का नोटिस मिलने के बाद शिल्पी पीलीभीत स्थित पति के घर पहुंची। उसने घर के बाहर हंगामा शुरू कर दिया और वहां खड़ी स्कूटी को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। आरोप है कि वह जबरन घर के अंदर घुस गई और अपने साथ लाई तेजाब की बोतल से पति पर हमला कर दिया। घटना के समय घर में सिर्फ दोनों ही मौजूद थे। हेमंत का कहना है कि पत्नी ने अचानक तेजाब फेंका, जिससे वह चीख उठा। पत्नी ने बाद में दावा किया कि उसे लगा गर्म चाय फेंकी है।