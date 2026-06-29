‘सपा और कांग्रेस के लोगों बेशर्मी के साथ डूब मरो’, पीलीभीत में CM योगी ने विपक्ष पर निकाली भड़ास

CM ने नागरिकता संशोधन कानून (CAA) का जिक्र करते हुए कहा कि आज जिन लोगों को नागरिकता दी जा रही है, उनमें अधिकांश दलित, वंचित और पिछड़ी जातियों के हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इनके लिए कभी आवाज नहीं उठाती। सरकार की प्रतिबद्धता गुंडा-माफिया के प्रति नहीं, बल्कि गरीबों, युवाओं, बहनों-बेटियों की सुरक्षा और अन्नदाता किसानों की खुशहाली के प्रति है। सीएम योगी ने दोहराया कि यूपी अब अपराध और अराजकता से मुक्त होकर प्रगति की राह पर आगे बढ़ रहा है।