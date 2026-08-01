पीलीभीत में प्रेम संबंध के चलते पति की हत्या, पत्नी ने पहले नशा दिया, फिर साड़ी से गला घोंटकर उतारा मौत के घाट

पुलिस के अनुसार, देर रात गांव के ही एक व्यक्ति ने महिला को छिपा हुआ देखा। इसके बाद ग्रामीणों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पूछताछ में महिला ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। पुलिस जांच में सामने आया कि ममता साल 2024 में पति उमाशंकर के साथ गुजरात गई थी। पुलिस के अनुसार, वहीं उसकी मुलाकात एक व्यक्ति से हुई और दोनों के बीच संबंध बन गए। पुलिस का कहना है कि महिला ने गुजरात में ही कोर्ट मैरिज भी की थी। माधोटांडा थाना अध्यक्ष अशोक पाल ने बताया कि महिला से पूछताछ जारी है। घटना की गहनता से जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फॉरेंसिक साक्ष्यों और अन्य जुटाए गए है।