मोबाइल कारोबारी के घर दूसरे दिन भी डटी रही ED, 100 करोड़ के GST खेल की खुल रहीं परतें

पुलिस ने हाल ही में कश्मीर, दिल्ली और अन्य शहरों से हवाला के जरिए करोड़ों रुपये के लेनदेन का खुलासा किया था। ऐसे में जब ईडी की टीम पुलिस के साथ इलाके में पहुंची तो लोगों को लगा कि कार्रवाई उसी मामले में हो रही है। बाद में पता चला कि जांच एजेंसी का निशाना सामने स्थित कारोबारी आशुतोष अग्रवाल का आवास है। लगातार दूसरे दिन जारी जांच ने इस मामले की गंभीरता बढ़ा दी है। ईडी की टीम जिस तरह वित्तीय रिकॉर्ड, कारोबारी नेटवर्क और डिजिटल साक्ष्यों की गहन जांच कर रही है, उससे संकेत मिल रहे हैं कि एजेंसी कथित GST फर्जीवाड़े और मनी लॉन्ड्रिंग के पूरे नेटवर्क की तह तक पहुंचने की कोशिश में है।