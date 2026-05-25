अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव की तेरहवीं आज; सैफई की ये परंपरा बनी चर्चा का विषय, पोस्टर में पूरे यादव परिवार का नाम

तेरहवीं के कार्ड के साथ-साथ एक श्रद्धांजलि पोस्टर भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि यह पोस्टर लखनऊ के कई इलाकों में लगाया गया है। पोस्टर में पूरे यादव परिवार के नाम शामिल हैं। इसमें अपर्णा यादव, अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, डिंपल यादव (Dimple Yadav) और आदित्य यादव के अलावा प्रतीक यादव की दोनों बेटियों के नाम भी लिखे गए हैं। माना जा रहा है कि सोमवार को तेरहवीं कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी और भाजपा समेत कई दलों के नेताओं का जमावड़ा देखने को मिल सकता है।