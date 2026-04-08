Weather Impact: बेमौसम बारिश पर सरकार अलर्ट: किसानों को राहत दिलाने के लिए सीएम योगी के सख्त निर्देश

Weather Impact UP: बेमौसम बारिश को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे किसानों के लगातार संपर्क में रहें और उनकी समस्याओं का तत्काल समाधान सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह विपरीत मौसम किसानों के लिए कठिन समय लेकर आया है, लेकिन सरकार उनके साथ पूरी मजबूती से खड़ी है।

