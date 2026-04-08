Weather Impact: बेमौसम बारिश पर सरकार अलर्ट: किसानों को राहत दिलाने के लिए सीएम योगी के सख्त निर्देश

बेमौसम बारिश पर सीएम योगी सख्त: किसानों के बीच रहें अधिकारी, नुकसान का तुरंत आकलन कर, दिलाएं मुआवजा (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
Weather Impact UP: बेमौसम बारिश को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे किसानों के लगातार संपर्क में रहें और उनकी समस्याओं का तत्काल समाधान सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह विपरीत मौसम किसानों के लिए कठिन समय लेकर आया है, लेकिन सरकार उनके साथ पूरी मजबूती से खड़ी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बेमौसम बारिश ने किसानों का चैन छीन लिया है। कई जनपदों से फसलों के नुकसान की खबरें सामने आ रही हैं, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। ऐसे में सरकार का दायित्व है कि वह हर संभव सहायता उपलब्ध कराए। उन्होंने जिलाधिकारियों से इस संबंध में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है, ताकि वास्तविक स्थिति का आकलन किया जा सके।
सीएम योगी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी जिलाधिकारी स्वयं प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करें और किसानों से सीधे संवाद स्थापित करें। उन्होंने कहा कि अधिकारी केवल कार्यालयों तक सीमित न रहें, बल्कि फील्ड में जाकर स्थिति का जायजा लें। इसके साथ ही उन्होंने मातहत अधिकारियों को भी सक्रिय रहने और जमीनी स्तर पर कार्य करने के निर्देश दिए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन क्षेत्रों में फसलों को नुकसान हुआ है, वहां तत्काल सर्वे कराकर वास्तविक आकलन किया जाए। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष होनी चाहिए, ताकि किसानों को सही मुआवजा मिल सके।
सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि नुकसान का आकलन होने के बाद किसानों को समयबद्ध तरीके से मुआवजा प्रदान किया जाए। उन्होंने कहा कि इसमें किसी भी प्रकार की देरी या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि केवल फसल नुकसान ही नहीं, बल्कि जनहानि, पशु हानि और घायलों की स्थिति पर भी ध्यान दिया जाए। प्रभावित लोगों को भी निर्धारित समय में राहत और मुआवजा उपलब्ध कराया जाए।
सीएम योगी ने राजस्व, कृषि विभाग और बीमा कंपनियों को निर्देश दिया कि वे आपसी समन्वय के साथ कार्य करें। संयुक्त सर्वे कराकर रिपोर्ट शासन को भेजी जाए, जिससे मुआवजा प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके।
मुख्यमंत्री ने प्रमुख सचिव (कृषि) और राहत आयुक्त को भी निर्देशित किया है कि वे फील्ड में कार्यरत अधिकारियों से सीधा संपर्क बनाए रखें। सभी सूचनाओं को समय पर एकत्र कर शासन को उपलब्ध कराया जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा की स्थिति में प्रशासन की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। इसलिए सभी अधिकारी अलर्ट मोड पर रहें और हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहें।
सीएम योगी ने किसानों को आश्वस्त किया कि सरकार उनके साथ खड़ी है और किसी भी स्थिति में उन्हें अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार हर संभव मदद देने के लिए प्रतिबद्ध है।
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