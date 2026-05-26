Padma Awards 2026: पद्मश्री से चमकेगा लखनऊ, आज राष्ट्रपति भवन में सम्मानित हुए शहर के दो बड़े डॉक्टर

Padma Awards Lucknow Doctors: लखनऊ के प्रतिष्ठित चिकित्सकों और रंगमंच की दुनिया से जुड़े एक बड़े नाम के लिए मंगलवार का दिन ऐतिहासिक बनने जा रहा है। राजधानी लखनऊ के दो वरिष्ठ डॉक्टरों डॉ. राजेंद्र प्रसाद और डॉ. केके ठकराल को चिकित्सा क्षेत्र में उनके अतुलनीय योगदान के लिए देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान ‘पद्मश्री’ से सम्मानित किया गया । राष्ट्रपति Droupadi Murmu नई दिल्ली में आयोजित भव्य समारोह में दोनों विभूतियों को यह सम्मान प्रदान किया । इनके नामों की घोषणा इसी वर्ष 26 जनवरी को पद्म पुरस्कारों की सूची में की गई थी। वहीं, कला और रंगमंच की दुनिया में छह दशक से अपनी अलग पहचान बनाने वाले वरिष्ठ रंगकर्मी डॉ. अनिल रस्तोगी को भी पद्मश्री सम्मान के लिए चुना गया है। उन्हें दूसरे चरण में सम्मानित किया जाएगा।