देश में बिजली खपत में दूसरे नंबर पर यूपी, 31,476 MW की मांग, आने वाले कुछ हफ्ते क्रिटिकल

वर्मा ने मांग की कि सभी बंद यूनिट्स को तुरंत चालू किया जाए और बिजली क्षेत्र के लिए एक ठोस दीर्घकालिक योजना बनाई जाए। उन्होंने दावा किया कि बढ़ती मांग के मुकाबले ट्रांसमिशन और उत्पादन क्षमता नहीं बढ़ी है, जिससे मांग और उपलब्ध क्षमता के बीच 20,000 MW से अधिक का अंतर हो गया है। इसके अलावा, संविदा कर्मचारियों की छंटनी से स्टाफ की कमी भी समस्या बढ़ा रही है।