Sitapur Storm: सीतापुर में आंधी-तूफान का कहर, पेड़ गिरने से दो मासूमों की दर्दनाक मौत, 23 गांवों की बिजली गुल

दूसरी बड़ी घटना रामपुर मथुरा थाना क्षेत्र के अटौरा गांव में हुई। यहां तेज आंधी के दौरान गांव के पास खड़ा विशाल बरगद का पेड़ अचानक भरभराकर गिर पड़ा। पेड़ की चपेट में पांच वर्षीय ध्रुव आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में सात वर्षीय शोभित गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि शोभित का पैर टूट गया है और उसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। ध्रुव की मौत से गांव में मातम पसर गया। ग्रामीणों का कहना है कि अगर समय रहते पुराने पेड़ों की कटाई या छंटाई कराई जाती तो यह हादसा टाला जा सकता था।