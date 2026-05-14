CBSE Inter Result: सीतापुर के श्रेयांश सिंह ने 99% अंक लाकर CBSE इंटर में किया जिला टॉप

श्रेयांश सिंह की इस उपलब्धि ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि सीतापुर जैसे जिलों के छात्र भी राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा सकते हैं। उनकी सफलता पर जिलेभर के लोगों ने खुशी जाहिर की है। सोशल मीडिया पर भी लगातार उन्हें बधाई संदेश मिल रहे हैं। सीतापुर के लोगों का कहना है कि श्रेयांश ने जिले का नाम रोशन कर युवाओं को नई प्रेरणा दी है। अब सभी की नजर उनके भविष्य के सफर पर टिकी है, जहां उनसे और बड़ी उपलब्धियों की उम्मीद की जा रही है।