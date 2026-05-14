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CBSE Inter Result: सीतापुर के श्रेयांश सिंह ने 99% अंक लाकर CBSE इंटर में किया जिला टॉप

CBSE 12th Result 2026: सीबीएसई 12वीं रिजल्ट में सीतापुर के श्रेयांश सिंह ने 99 प्रतिशत अंक हासिल कर जिला टॉप किया। इतिहास, अंग्रेजी और संगीत में शत-प्रतिशत अंक पाकर उन्होंने नया रिकॉर्ड बनाया।

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सीतापुर

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Ritesh Singh

May 14, 2026

इतिहास, अंग्रेजी और संगीत में पाए शत-प्रतिशत अंक, पूरे जिले में खुशी का माहौल (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

इतिहास, अंग्रेजी और संगीत में पाए शत-प्रतिशत अंक, पूरे जिले में खुशी का माहौल (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

CBSE Topper: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE ने कक्षा 12वीं (इंटरमीडिएट) परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया। रिजल्ट जारी होते ही छात्रों और अभिभावकों में उत्साह का माहौल देखने को मिला। इस बार सीतापुर जिले का नाम रोशन किया है लखनऊ पब्लिक स्कूल, सीतापुर के छात्र श्रेयांश सिंह ने, जिन्होंने 99 प्रतिशत अंक प्राप्त कर पूरे जिले में प्रथम स्थान हासिल किया।

श्रेयांश सिंह की इस शानदार सफलता ने न केवल उनके परिवार बल्कि पूरे विद्यालय और जिले को गौरवान्वित कर दिया है। खास बात यह रही कि उन्होंने इतिहास, अंग्रेजी और संगीत जैसे विषयों में शत-प्रतिशत अंक हासिल कर अपनी असाधारण प्रतिभा का परिचय दिया।

जिले में पहला स्थान, स्कूल की सभी शाखाओं में भी टॉप

श्रेयांश सिंह ने केवल सीतापुर जिले में ही नहीं, बल्कि लखनऊ पब्लिक स्कूल एंड कॉलेजेस की सभी शाखाओं में सबसे अधिक अंक प्राप्त कर नया रिकॉर्ड बनाया है। उनकी इस उपलब्धि के बाद विद्यालय में जश्न का माहौल देखने को मिला। शिक्षक, सहपाठी और अभिभावक लगातार उन्हें बधाई दे रहे हैं। विद्यालय प्रशासन का कहना है कि श्रेयांश शुरू से ही पढ़ाई में बेहद मेधावी और अनुशासित छात्र रहे हैं। उनकी मेहनत और निरंतर अभ्यास का ही परिणाम है कि उन्होंने इतना शानदार प्रदर्शन किया।

तीन विषयों में 100 में 100 अंक

CBSE 12वीं परीक्षा में श्रेयांश सिंह ने इतिहास, अंग्रेजी और संगीत विषय में पूरे 100 अंक प्राप्त किए। इतने कठिन और प्रतिस्पर्धी परीक्षा माहौल में तीन विषयों में पूर्ण अंक प्राप्त करना अपने आप में बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। विद्यालय के शिक्षकों का कहना है कि श्रेयांश पढ़ाई के साथ-साथ समय प्रबंधन और नियमित अभ्यास पर विशेष ध्यान देते थे।

विद्यालय में खुशी और उत्सव का माहौल

रिजल्ट घोषित होने के बाद लखनऊ पब्लिक स्कूल परिसर में खुशी का माहौल देखने को मिला। विद्यालय की प्रधानाचार्या श्रीमती रश्मि वर्मा ने मेधावी छात्रों और उनके अभिभावकों को मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि यह सफलता केवल छात्रों की नहीं, बल्कि शिक्षकों और अभिभावकों की सामूहिक मेहनत का परिणाम है। प्रधानाचार्या ने कहा कि हमारे छात्रों ने इस वर्ष शानदार प्रदर्शन किया है। श्रेयांश सिंह ने पूरे जिले में पहला स्थान हासिल कर विद्यालय का गौरव बढ़ाया है। हमें अपने सभी विद्यार्थियों पर गर्व है।”

150 छात्रों ने दी थी परीक्षा

विद्यालय प्रशासन के अनुसार, इस वर्ष लखनऊ पब्लिक स्कूल, सीतापुर से करीब 150 छात्र-छात्राएं CBSE 12वीं परीक्षा में शामिल हुए थे। इनमें बड़ी संख्या में छात्रों ने 90 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। विद्यालय का कुल परीक्षा परिणाम बेहद उत्कृष्ट रहा, जिससे शिक्षक और अभिभावक दोनों उत्साहित नजर आए।

परिवार में खुशी का माहौल

श्रेयांश सिंह की सफलता से उनके परिवार में भी खुशी की लहर दौड़ गई है। रिजल्ट आने के बाद घर पर बधाई देने वालों का तांता लग गया। रिश्तेदार, मित्र और पड़ोसी लगातार उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं। श्रेयांश के माता-पिता ने कहा कि बेटे की मेहनत और लगन ने आज उन्हें गर्व महसूस कराया है। उन्होंने बताया कि श्रेयांश शुरू से ही पढ़ाई के प्रति गंभीर रहे हैं और हर विषय को गहराई से समझने की कोशिश करते थे।

सफलता का श्रेय किसे दिया

श्रेयांश सिंह ने अपनी सफलता का श्रेय माता-पिता, शिक्षकों और नियमित पढ़ाई को दिया। उन्होंने कहा कि मैंने कभी सिर्फ नंबरों के लिए पढ़ाई नहीं की। मेरा लक्ष्य हर विषय को अच्छे से समझना था। शिक्षकों का मार्गदर्शन और परिवार का सहयोग हमेशा मेरे साथ रहा।” उन्होंने यह भी कहा कि परीक्षा के दौरान उन्होंने सोशल मीडिया और मोबाइल से दूरी बनाकर पूरी तरह पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित किया।

दूसरे छात्रों के लिए बने प्रेरणा

श्रेयांश सिंह की उपलब्धि अब जिले के हजारों छात्रों के लिए प्रेरणा बन गई है। कई छात्रों और अभिभावकों ने कहा कि सीमित संसाधनों के बावजूद मेहनत और अनुशासन के दम पर बड़ी सफलता हासिल की जा सकती है। विद्यालय के शिक्षक भी छात्रों को श्रेयांश की पढ़ाई की आदतों और अनुशासन का उदाहरण दे रहे हैं।

CBSE रिजल्ट के बाद छात्रों में उत्साह

CBSE 12वीं रिजल्ट घोषित होने के बाद पूरे जिले में उत्साह का माहौल है। कई छात्र अपने शानदार अंकों से खुश नजर आए, जबकि कुछ छात्र भविष्य की तैयारी में जुट गए हैं। शिक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि इस बार छात्रों ने पढ़ाई के प्रति पहले से ज्यादा गंभीरता दिखाई है, जिसका असर रिजल्ट में साफ दिखाई दे रहा है।

आगे क्या करना चाहते हैं श्रेयांश

श्रेयांश सिंह ने बताया कि वह आगे उच्च शिक्षा हासिल करना चाहते हैं और अपने पसंदीदा क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं। हालांकि उन्होंने अभी किसी विशेष क्षेत्र का खुलासा नहीं किया, लेकिन कहा कि उनका लक्ष्य देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रवेश लेना है। उन्होंने अन्य छात्रों को संदेश देते हुए कहा कि सफलता पाने के लिए निरंतर मेहनत, धैर्य और आत्मविश्वास बेहद जरूरी है।

शिक्षकों ने की तारीफ

विद्यालय के शिक्षकों ने श्रेयांश सिंह की जमकर सराहना की। उनके अनुसार, श्रेयांश बेहद विनम्र और मेहनती छात्र हैं। वह हमेशा पढ़ाई को लेकर गंभीर रहते थे और हर विषय को गहराई से समझने का प्रयास करते थे। शिक्षकों ने कहा कि उनकी सफलता आने वाले वर्षों में दूसरे छात्रों को प्रेरित करेगी।

जिले का नाम रोशन

श्रेयांश सिंह की इस उपलब्धि ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि सीतापुर जैसे जिलों के छात्र भी राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा सकते हैं। उनकी सफलता पर जिलेभर के लोगों ने खुशी जाहिर की है। सोशल मीडिया पर भी लगातार उन्हें बधाई संदेश मिल रहे हैं। सीतापुर के लोगों का कहना है कि श्रेयांश ने जिले का नाम रोशन कर युवाओं को नई प्रेरणा दी है। अब सभी की नजर उनके भविष्य के सफर पर टिकी है, जहां उनसे और बड़ी उपलब्धियों की उम्मीद की जा रही है।

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Published on:

14 May 2026 12:44 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Sitapur / CBSE Inter Result: सीतापुर के श्रेयांश सिंह ने 99% अंक लाकर CBSE इंटर में किया जिला टॉप

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