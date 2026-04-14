‘उसके सिर पर खून सवार था’, पत्नी के चरित्र पर पति को शक! क्रूरता की हदें पार करने वाले दरिंदे को होगी फांसी

यह सनसनीखेज वारदात 11 फरवरी 2022 की रात करीब 11:30 बजे मिश्रिख थाना क्षेत्र के गेंगलापुर गांव में हुई थी। आरोपी नीरज ने अपनी पत्नी माया की कुदाल और दराती से वार कर निर्ममता से हत्या कर दी थी। इस दौरान उसने अपने डेढ़ साल के बेटे पीयूष को भी जमीन पर फेंक दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया और बाद में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।