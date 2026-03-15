सीतापुर में मौसम का कहर: दो महिलाओं पर गिरी आकाशीय बिजली, मचा कोहराम

Weather havoc in Sitapur: सीतापुर में मौसम का कहर देखने को मिला। जब आकाशीय बिजली की चपेट में दो महिलाएं आ गईं। जिनमें दोनों गंभीर रूप से झुलस गईं। गंभीर रूप से झुलसी महिलाओं में एक की मौके पर मौत हो गई जबकि दूसरे को स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। उसकी हालत भी गंभीर बनी हुई है। उपचार चल रहा है।‌ घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे लेखपाल ने पीड़ित परिवार से बातचीत की। तहसीलदार ने बताया कि मृतक परिजनों को प्रशासन से आर्थिक मदद मिलेगी। घटना विसवां थाना क्षेत्र की है।